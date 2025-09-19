Bản tin ngày 26.10.2022
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao hơn, đánh dấu phiên thứ ba tăng liên tiếp. S&P 500 tăng 1,63%,...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao hơn, đánh dấu phiên thứ ba tăng liên tiếp. S&P 500 tăng 1,63%,...
Tiền điện tử đã hưởng lợi từ sự cải thiện tâm lý trên thị trường chứng khoán trong vài ngày. Giá...
Cổ phiếu của Xerox (XRX.US) đã giảm hơn 16,0% vào thứ Ba sau khi nhà sản xuất thiết bị văn phòng công bố số liệu hàng...
Tiền điện tử đang tiếp tục xu hướng tăng trong bầu không khí tích cực ở Phố Wall. Bitcoin đang giao dịch quanh mức 20,100 USD...
TD BANK khuyến nghị mở vị thế BUY trên cặp USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.3619 Chốt lời: 1.4000 Cắt...
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ đã giảm xuống 102,5 trong tháng 10, từ mức sửa đổi giảm xuống 107,8...
Cặp EURUSD đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi tâm lý được cải thiện trên các thị trường toàn...
Nhà sản xuất quần áo và giày dép thể thao Adidas (ADS.DE) đã thông báo rằng họ đã chấm dứt...
Các chỉ số thị trường chính đã có một phiên giao dịch ổn định vào thứ Ba, ngay cả khi những giờ đầu của...
Cho đến hiện tại, đồng Bảng Anh đang là đồng tiền mạnh nhất trong G10. Đồng đô la đã tăng trong phần đầu tiên của phiên...
Hôm nay, Coca Cola (KO.US) đã đưa ra một báo cáo tài chính một lần nữa gây bất ngờ tích cực cho các...
Bitcoin đang duy trì trên 19,300 USD trong khi Ethereum đang giao dịch trên 1,340 USD. Theo các nhà phân...
Amazon sẽ góp mặt trong danh sách các công ty báo cáo thu nhập vào tuần này và đây...
Hôm nay và hai ngày tiếp theo sẽ là những ngày quan trọng nhất đối với lĩnh vực công nghệ Hoa Kỳ khi 5 ông...
Các chỉ số IFO của Đức cho tháng 10 đã được công bố lúc 9:00 sáng BST (3:00 chiều VN) hôm nay và...
Chứng khoán Châu Âu mở cửa ở mức cao hơn Báo cáo thu nhập từ Alphabet và Microsoft Chỉ...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn với Dow Jones dẫn đầu mức tăng. S&P 500 tăng 1,19%,...
Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên giao dịch hôm nay với mức tăng mạnh. DAX và CAC40 của Đức tăng hơn...
Hôm nay, giá vàng đã kiểm tra mô hình hai đáy xung quanh mức 1,620 USD/ounce với đường viền cổ quanh ngưỡng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ