Cập nhật: Đồng USD yếu đi sau dữ liệu PMI
Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ giảm xuống 49,90 trong tháng 10 từ 52,0 trong tháng 9, dưới mức dự báo 51,0 Chỉ số PMI...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ giảm xuống 49,90 trong tháng 10 từ 52,0 trong tháng 9, dưới mức dự báo 51,0 Chỉ số PMI...
Đối thủ lớn nhất của ông Sunak, Penny Mordaunt, đã rời cuộc đua. Ông Sunak trước đó đã nhận được sự ủng hộ chính...
Rishi Sunak, Bộ trưởng Tài chính thời Johnson, nổi lên như một người đứng đầu để kế nhiệm bà Liz Truss trở thành...
Mùa thu nhập của Hoa Kỳ đang diễn ra sôi nổi và tuần này được nhiều người coi là quan trọng nhất trong toàn...
Các chỉ số của Trung Quốc đang rơi tự do trong ngày hôm nay. Nguyên nhân đằng sau đợt bán tháo được...
Dữ liệu PMI sơ bộ cho tháng 10 là điểm nhấn chính trong lịch kinh tế ngày nay. Như thường lệ, Châu Âu...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa cao hơn Chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 thống trị lịch kinh tế 5 ông...
Các chỉ số Châu Á đã có một phiên giao dịch đầu tuần trái chiều với các chỉ số từ Australia,...
Cặp USDJPY đã mở rộng đà giảm vào buổi chiều, giảm hơn 2,0% do có khả năng là kết quả của sự can thiệp từ Bộ Tài...
Theo báo cáo của WSJ, có thể quan sát thấy sự suy yếu của đồng đô la sau khả năng FOMC sẽ đưa ra một đợt tăng...
Thị trường chứng khoán và các tài sản liên quan đến rủi ro khác đã phục hồi mạnh mẽ sau tin tức không...
GBPUSD tiếp tục đà giảm của ngày hôm qua bắt đầu sau khi Thủ tướng Anh từ chức. Trong một tiếng qua, chúng tôi quan sát...
Báo cáo EIA công bố hôm qua cho thấy tồn kho khí đốt tự nhiên của Mỹ đã tăng 111 tỷ feet khối (bcf) trong...
EURCAD có thể trải qua một số biến động trong ngày hôm nay. Đầu tiên chính là cuộc Hội nghị thượng đỉnh EU...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Hội nghị thượng đỉnh EU bắt đầu, các thành viên...
Các chỉ số Phố Wall hôm qua đã kéo dài đà giảm hôm thứ Tư và kết thúc ngày thứ...
Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên giao dịch hôm nay ở mức cao hơn một chút với DAX và CAC40 lần...
Các chỉ số chính của Phố Wall đã xóa bỏ hầu hết các mức tăng đầu phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ