Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
21:00, Hoa Kỳ - Chỉ số hàng đầu của Hoa Kỳ trong tháng 5: thực tế -0,1% MoM; dự báo -0,1% MoM; trước...
Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Christopher Waller, đã đưa ra các bình...
19:30, Canada - Dữ liệu bán lẻ tháng 4: Doanh số bán lẻ: thực tế 0,3% MoM; dự báo 0,4% MoM;...
19:30, Hoa Kỳ - Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia tháng 6: Chỉ số chính: thực tế -4,0; dự báo -1,7; trước đó -4,0; Chỉ...
Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Iran đã phát đi tín hiệu rằng "Iran sẵn sàng đàm phán về việc hạn...
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu khi các nhà đầu tư phản...
Thị trường tiền điện tử đang khởi sắc, với Ethereum dẫn đầu xu hướng tăng. Bitcoin tăng 1.40% lên 106,160 USD, trong khi vốn hóa altcoin tăng...
Sau một tuần đầy biến động với nhiều sự kiện lớn, lịch kinh tế hôm nay tương đối nhẹ nhàng, với báo cáo doanh số bán...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng đang đối mặt với áp lực giảm đáng kể trong phiên giao dịch...
Chỉ số chứng khoán Đức giảm nhẹ Xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên các công ty...
18:00, Vương quốc Anh - Quyết định lãi suất của BoE cho tháng 6: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước đó...
Ngân hàng Anh (BoE) sẽ công bố quyết định lãi suất vào 19:00 (giờ Việt Nam) hôm nay, cùng thời điểm với các...
Căng thẳng ở Trung Đông leo thang nghiêm trọng khi Israel và Iran liên tục ăn miếng trả miếng tên lửa. Thủ tướng Israel...
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) đã giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản xuống 0.00%, lần cắt giảm thứ sáu...
Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) bất ngờ hạ lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản xuống 4.25%, đánh dấu bước...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giằng co dưới ngưỡng 3.400 USD/oz sau khi Cục Dự trữ Liên...
15:30 (giờ Việt Nam), Thụy Sĩ - Quyết định lãi suất SNB (Q2, tháng 12): Thực tế: 0.00% (đúng dự báo; trước đó...
Mặc dù hôm nay là ngày lễ ở Mỹ và một số thị trường châu Âu, các sự kiện quan trọng vẫn thu hút...
