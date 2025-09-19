Cổ phiếu IBM tăng mạnh sau dự báo doanh số mạnh mẽ
Cổ phiếu IBM (IBM.US) đã tăng hơn 4,0% vào thứ Năm sau khi công ty công nghệ mang tính biểu tượng này công...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Cổ phiếu IBM (IBM.US) đã tăng hơn 4,0% vào thứ Năm sau khi công ty công nghệ mang tính biểu tượng này công...
Ngân hàng Credit Suisse khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh: (limit order to long)...
Hôm nay, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ báo cáo rằng nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong nước tăng 111 tỷ...
Thủ tướng Anh Liz Truss đã tuyên bố từ chức hôm nay trong một tuyên bố lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN). Điều này...
Nhà sản xuất ô tô điện Tesla (TSLA.US) của Mỹ đã báo cáo kết quả tài chính sau phiên...
Ngân hàng Trung ương của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến vào ngày...
Phiên giao dịch ngày thứ Năm của thị trường chứng khoán châu Âu chứng kiến các đợt sụt giảm trên các...
Sự suy yếu của đồng Yên Nhật vẫn là chủ đề đáng chú ý nhất với cặp USDJPY lần đầu tiên nhảy lên trên...
Đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không đưa ra động thái thắt chặt chính...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi CBRT dự kiến cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản Lịch...
Các chỉ số Phố Wall đã giao dịch phiên hôm qua ở mức thấp hơn sau khi đợt phục hồi đầu tuần kết thúc. S&P...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL trên cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.1252 Chốt...
Báo cáo từ Bộ Năng lượng Mỹ đã gây ra một số động thái trên thị trường dầu mỏ. Tồn kho dầu thô giảm...
Vàng đã giảm hơn 1%, trong khi bạc giảm 1,5% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi đồng bạc xanh mạnh lên, dẫn đầu...
Lạm phát hàng năm của Canada đã giảm xuống 6,9% YoY trong tháng 9 từ mức 7,0% trong tháng 8, cao hơn mức kỳ vọng...
Nhà sản xuất ô tô điện Tesla (TSLA.US) của Mỹ, do Elon Musk dẫn đầu, sẽ công bốkết quả tài chính quý 3 năm...
Phiên giao dịch ngoại hối hôm nay đã hỗ trợ cho đồng bạc xanh, đồng nghĩa với áp lực lớn lên giá của đồng yên....
Netflix (NFLX.US) Dịch vụ phát trực tuyến lớn nhất thế giới Netflix (NFLX.US) đã báo cáo kết quả tài chính...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ