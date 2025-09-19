Thị trường nổi bật ngày 19.10.2022 - GBPCAD
Đồng GBP đã bị ảnh hưởng vào sáng nay sau khi Anh công bố dữ liệu lạm phát CPI cho tháng 9. Dữ liệu cho thấy mức...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn nhưng với quy mô thấp hơn ngày hôm...
Công ty phát trực tuyến khổng lồ Netflix (NFLX.US) sẽ báo cáo kết quả tài chính quý 3 trước khi phiên...
Các chỉ số của Mỹ đã tăng điểm vào ngày hôm qua với các cổ phiếu công nghệ có hiệu suất cao nhất....
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Chỉ số cảm tính kinh tế tháng 10, sản lượng công...
Phiên Phố Wall ghi nhận các mức phục hồi lớn trên các chỉ số chính. S&P 500 tăng 2,65%, Dow Jones...
Các chỉ số châu Âu mở rộng mức tăng trong phiên thứ ba vào thứ Hai, với chỉ số DAX của Đức tăng gần 2% với các...
Bộ trưởng Tài chính mới của Vương quốc Anhcó ý định khôi phục niềm tin trên thị trường trong tương lai gần. Ông...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.9761 Chốt lời:...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp NZDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.5620 Chốt...
Giá NATGAS giảm xuống dưới 6 USD/MMBtu vào thứ Hai, mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 7 năm 2022 sau khi báo cáo...
Tâm lý thị trường đang được cải thiện đáng kể vào đầu tuần mới, một phần nhờ kết quả kinh doanh quý tốt hơn mong đợi...
Cổ phiếu của Bank of America (BAC.US) đã tăng hơn 3,0% trước giờ mở cửa khi lợi nhuận và doanh thu vượt qua ước tính của các...
Mùa thu nhập của Phố Wall cho quý 3 năm 2022 đang dần tăng tốc. Các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ đã khởi động một...
Cặp GBPUSD đã tăng cao hơn sau khi Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt cho biết hầu như tất cả các khoản cắt giảm thuế đặt ra trong...
Bảng Anh là đồng tiền chính đang được chú ý vào sáng nay. Tờ báo Times đưa tin rằng chính phủ Truss...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Đồng GBP tăng trước giờ họp báo của Tân Bộ trưởng Tài...
Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều vào đầu tuần mới. Nikkei và S&P/ASX 200 giảm hơn 1%,...
Chỉ số tâm lý tiêu dùng Đại học Michigan tăng lên 59,8 điểm so với kỳ vọng là 58,8 điểm và mức cũ là...
