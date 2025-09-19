DE30: Mức đáy ngắn hạn sẽ giữ nguyên?
Tổng quan thị trường DE30 trước khi báo cáo lạm phát CPI của Mỹ được công bố. Khung D1 DE30 đang bảo vệ mức đáy...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Sáng nay (giờ BST), thị trường khí đốt đã bị ảnh hưởng bởi tin tức từ nhà máy xử lý khí đốt Nyhamna...
Cặp USDJPY đã rời khởi mức đỉnh năm 1998 ở khoảng 147,00 khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki một lần nữa nhắc lại...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Dữ liệu PPI tháng 9 của Mỹ dự kiến cho thấy sự giảm tốc Báo...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua với mức giảm nhẹ. S&P 500 và Nasdaq kéo dài...
Biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 gần đây đã được công bố và không mang lại nhiều bất ngờ nào. Đây...
Nhà Trắng đang cân nhắc lệnh cấm đối với nhôm của Nga để đáp trả hành động leo thang quân sự của Điện Kremlin ở...
Cặp EURUSD đã xóa hầu hết các khoản lỗ ngày hôm nay sau những bình luận mới từ Chủ tịch Fed Minneapolis....
Giá dầu WTI đã kéo dài lỗ sang ngày thứ ba mà không có bất kỳ chất xúc tác rõ...
Dữ liệu lạm phát PPI mới của Hoa Kỳ đè nặng lên tâm lý thị trường và hiện sự chú ý của các...
Chỉ số lạm phát Giá sản xuất (PPI) tại Mỹ giảm xuống 8,5% YoY trong tháng 9 từ mức 8,7% của tháng trước, vẫn cao hơn kỳ...
OPEC+ đã gây bất ngờ với quyết định cắt giảm mạnh mục tiêu sản xuất, dẫn đến khả năng đảo ngược xu hướng giảm giá trên...
Đồng bảng Anh đang trải qua biến động mạnh vào sáng nay khi các phương tiện truyền thông thúc đẩy những tin tức gây...
Giá dầu đã trải qua biến động vào sáng nay. Nhà điều hành đường ống Ba Lan Pern thông báo rằng họ...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi Biên bản FOMc sẽ được phát hành lúc...
S&P 500 và Nasdaq kéo dài chuỗi giảm điểm sang ngày thứ năm vào hôm qua với mức giảm lần lượt là...
Các chỉ số châu Âu đã kết thúc một phiên giao dịch thấp hơn với DAX 40 giảm 0,43% sau khi Quỹ Tiền...
Các phương tiện truyền thông tài chính vừa đưa tin dòng tiền vào Bank of America gia tăng, cho thấy các...
