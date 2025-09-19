Cổ phiếu Amgen tăng sau khi được Morgan Stanley nâng hạng
Cổ phiếu của Amgen (AMGN.US) đã tăng hơn 6,0% sau khi Morgan Stanley nâng cấp công ty biopharma lên Overweight từ mức Equal...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ba chỉ số chính của Phố Wall đã cố gắng xóa hầu hết các khoản lỗ ban đầu sau một thời gian ngắn chạm mức chưa thấy trong hơn...
Cuộc khảo sát của Fed tại New York cho thấy kỳ vọng lạm phát giảm. Chỉ số chứng khoán tăng điểm sau khi mở cửa với tâm lý ảm...
Cổ phiếu của Uber Technologies Inc. (UBER.US) và Lyft Inc (LYFT.US) đã giảm hơn 10% vào thứ Ba sau khi chính quyền Biden công...
Đồng EUR dường như đã phất lên như diều gặp gió sau những bình luận gần đây từ nhà kinh tế trưởng Phillip Lane...
Giá của Bitcoin đã giảm xuống mức 19,100 USD và một đợt giảm nhẹ cũng được quan sát thấy trên các altcoin....
Giá dầu WTI đã giảm hơn 2,5% kéo dài đà giảm từ mức đỉnh gần đây ở 93 USD trong bối cảnh đồng bạc xanh...
Phiên giao dịch hôm thứ Ba tại châu Âu khiến tâm lý nhà đầu tư xấu đi. Ngân hàng Thế giới và...
Cổ phiếu của Ferrexpo (FXPO.UK), một công ty khai thác quặng sắt của Ukraine được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán...
Delta Air Lines không phải là hãng hàng không có cổ phiếu tăng trưởng, tuy nhiên, những đặc thù...
Báo cáo việc làm tháng 8 của Vương quốc Anh, được công bố vào sáng nay (theo giờ BST), đã cho...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên không đổi Lịch phát biểu của các thành viên...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn sau một phiên Châu Âu lao đốc. S&P...
Các chỉ số châu Âu đã đóng cửa phiên giao dịch hôm nay với các động thái trái...
Cổ phiếu của cả hai hãng xe Ford (F.US), General Motors (GM.US) lần lượt giảm 6,8% và 5,4% sau khi UBS thông báo hạ...
Đồng bạc xanh vẫn là cái tên dẫn đầu thị trường ngoại hối vào đầu tuàn mới. Chỉ số USD đã mạnh lên trong...
Tâm lý chấp nhận rủi ro một lần nữa lại xuất hiện vào đầu tuần này, khi chứng khoán một lần nữa chịu áp lực trong...
US100 đã giảm 1,4% vào thứ Hai khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ trong...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế SELL cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.9716 Chốt...
