NZDUSD - Khuyến nghị giao dịch từ Credit Agricole
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp NZDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.5595 Chốt lời:...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chủ tịch FED chi nhánh Chicago, Charles L. Evans, chỉ ra rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể giảm lạm phát với tốc độ...
BoE gây bất ngờ cho thị trường hôm nay với quyết định tăng hạn mức mua trái phiếu hàng ngày như một phần của đợt...
Cổ phiếu của Rivian Automotive (RIVN.US) đã giảm hơn 7,5% trước khi tiếng chuông mở cửa Phố Wall vang lên sau khi nhà sản...
Kết thúc báo cáo NFP tháng 9 và cuộc họp OPEC+, giờ đây các nhà đầu tư sẽ tập trung vào mùa...
Các lo ngại rủi ro đang gia tăng trên thị trường vào đầu tuần mới. Các vụ nổ tấn công cầu Crimean vào cuối...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ở mức thấp hơn Các cuộc tấn công tên lửa của Nga khiến...
Tâm lý risk-off xuất hiện trong phiên giao dịch châu Á vào đầu tuần. S&P/ASX 200 giảm 1,4% tỏng khi...
Thị trường Phố Wall và châu Âu lao dốc nhanh chóng vào cuối tuần sau khi thị trường lao động cho thấy dấu hiệu tốt...
Báo cáo NFP đã được phát hành lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN) và cho thấy nền kinh tế Mỹ bất...
Báo cáo lao động tháng 9 của Canada cho thấy số lượng việc làm thay đổi ở mức 21,1 nghìn việc làm, cao hơn so...
Đa số các nhà kinh tế kỳ vọng rằng nền kinh tế Mỹ sẽ có thêm 250 nghìn việc làm trong tháng 9, ít...
Credit Suisse (CSGN.CH) đã thông báo rằng họ sẽ mua khoản nợ trị giá khoảng 3 tỷ franc Thụy Sĩ bằng tiền mặt. Quyết định...
Cặp ngoại hối USDCAD có thể trải qua một số biến động giá mạnh hôm nay vào lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN) sau khi báo...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi Báo cáo NFP tháng 9 sẽ phát hành lúc...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn khi các nhà giao dịch chờ đợi báo...
Các chỉ số Phố Wall và trên toàn thế giới giảm trở lại sau những bình luận hawkish từ các thành...
Các ngân hàng đã đồng ý tài trợ cho việc tiếp quản Twitter (TWTR) của Elon Musk dù phải đối mặt với khả...
