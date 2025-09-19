USD mạnh lên sau phát biểu của thành viên FED. Phố Wall lao dốc
Chủ tịch Fed tại Minneaopolis, Neel Kashkari, hôm nay đã phát biểu về chính sách tiền tệ của Mỹ và triển...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 0,219 triệu người so với 0,193 triệu người được báo cáo trong tuần trước....
Sự lo lắng ngày càng tăng đối với cổ phiếu Credits Suisse vì quá trình tái cấu trúc đang được tiến...
Biên bản cuộc họp mới nhất của ECB vừa được công bố, tuy nhiên tác động đến thị trường còn khá hạn chế. Dưới...
Giá dầu thô WTI kỳ hạn giao dịch gần ngưỡng 88,00 USD/thùng vào thứ Năm, tăng hơn 10% cho đến nay trong tuần khi OPEC+ quyết...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa với mức tăng nhẹ Biên bản ECB sẽ phát hành lúc 12:30 chiều BST (6:30...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,20%, Dow Jones giảm 0,14% và Nasdaq...
Các chỉ số châu Âu đã kết thúc chuỗi ba ngày tăng điểm vào thứ Tư với DAX của Đức giảm 1,21%...
Cổ phiếu của Tesla Inc (TSLA.USD) giảm gần 6,0% vào thứ Tư khi đề xuất mới của CEO Elon Musk về việc mua lại Twitter Inc (TWTR.US) gây áp...
OIL.WTI Cùng bắt đầu phân tích ngày hôm nay với biểu đồ dầu thô, nơi mà sự biến động gần đây...
Đồng bảng Anh mất giá hơn 1,5% xuống dưới 1,13 USD từ mức cao nhất trong ba tuần là 1,15 USD, sau khi Thủ tướng Liz Truss cho biết đảng Bảo...
Báo cáo từ Bộ Năng lượng Mỹ đã gây ra một số động thái trên thị trường dầu mỏ. Tồn kho dầu thô giảm bất ngờ,...
Chỉ số PMI Dịch vụ ISM của Mỹ dù đã giảm xuống 56,7 trong tháng 9 từ mức 56,9 của tháng trước, nhưng cũng đánh...
Cuộc họp OPEC + đã bắt đầu. Các báo cáo đầu tiên cho biết sản lượng sẽ bị cắt giảm 2 triệu thùng mỗi ngày....
Báo cáo của ADP về thay đổi việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 9 được phát hành lúc 1:15 chiều...
Tâm trạng thị trường đã được cải thiện đáng kể vào đầu tháng mới khi các chỉ số của Mỹ phục hồi trong hai...
Thị trường và các ngân hàng gây áp lực lên Apple Apple (AAPL.US) đã phải chịu đòn đánh...
OPEC+ sẽ công bố mức sản lượng cho tháng 11 hôm nay. Cuộc họp của Cartel sẽ bắt đầu lúc 1:00 chiều BST. Kỳ vọng về một đợt cắt...
