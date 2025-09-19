Lịch kinh tế: Dữ liệu việc làm ADP và cuộc họp của OPEC+
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa với mức giảm nhẹ OPEC+ có thể đưa ra mức cắt giảm lên tới 2 triệu thùng...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Phố Wall đã có một phiên giao dịch "bùng cháy" khác với S&P 500 tăng 3,06%,...
Các chỉ số châu Âu mở rộng mức tăng trong ngày thứ ba vào thứ Ba với chỉ số DAX của Đức tăng 3,78% trong bối cảnh...
Cổ phiếu của Twitter (TWTR.US) tăng hơn 17,0% sau khi Bloomberg báo cáo rằng CEO Tesla một lần nữa đề xuất mua lại gã khổng lồ truyền...
US500 đã tăng gần 3,0% vào thứ Ba theo sau đà phục hồi của chứng khoán toàn cầu trong bối cảnh thị trường kỳ vọng...
Giá dầu tăng gần 4,0% sau khi có tin tức OPEC dự định sẽ cắt giảm sản lượng tới 2 triệu thùng/ngày, mặc dù...
Dữ liệu mới từ Hoa Kỳ đã cung cấp thêm nhiên liệu cho người mua vào thứ Ba. Số lượng công việc cần tuyển dụng ở Mỹ giảm...
Số lượng việc làm ở Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 10,053 triệu trong tháng 8 từ mức 11,70 triệu đã được điều chỉnh tăng lên...
Tiền điện tử đang tăng khi tâm lý đối với các chỉ số chính được cải thiện và sức mạnh của đồng USD giảm. Bitcoin...
Cổ phiếu của Rivian Automotive Inc (RIVN.US) đã tăng mạnh trước khi hồi chuông mở cửa phiên Mỹ vang lên sau khi đối thủ cạnh...
DẦU Các tin tức hành lang của phương tiện truyền thông cho rằng OPEC+ có thể quyết định cắt giảm sản lượng hơn 1...
Tâm trạng lạc quan đã trải rộng trên khắp Lục địa già vào thứ Ba với các chỉ số thị trường chứng khoán chính...
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã mang đến bất ngờ cho thị trường hôm nay với một đợt tăng lãi suất nhỏ hơn dự kiến....
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức coa hơn Đơn đặt hàng nhà máy và tồn kho dầu của Mỹ Các...
Các chỉ số Phố Wall phục hồi và đóng cửa phiên hôm qua với mức tăng lớn sau khi thị trường bỏ qua những lo...
Các chỉ số châu Âu đã xóa bỏ các khoản lỗ ban đầu và kết thúc phiên giao dịch hôm...
Cổ phiếu của Peloton (PTON.US) đã tăng hơn 6% vào thứ Hai sau khi nhà sản xuất thiết bị tập thể dục thông báo rằng vào...
Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuối tuần qua là cuộc bầu cử tổng thống ở Brazil. Cánh hữu Bolsonaro đối đầu với cựu tổng thống...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp NZDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.5688 Chốt...
