EURUSD kiểm tra vùng giá quan trọng
Phiên giao dịch hôm nay được đánh dấu bởi sự cải thiện của tâm lý thị trường. Các tài sản rủi ro đang phục...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Giá bạc tăng hơn 7,0%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2021 do lo ngại về tình trạng tài chính của Credit Suisse...
Chỉ số PMI sản xuất từ ISM của Hoa Kỳ đã giảm xuống 50,9 trong tháng 9 từ mức 52,8 của tháng trước và thấp hơn kỳ vọng của...
Giá dầu thô WTI giao sau đã tăng hơn 5% vào thứ Hai trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán...
Một số bản phát hành vĩ mô cao cấp nhất cùng các sự kiện dự kiến sẽ giúp duy trì sự thú vị trên...
Đồng USD đã có động thái điều chỉnh trong nửa cuối tuần trước, dẫn đến sự phục hồi của cặp EURUSD. Từ góc nhìn kỹ thuật,...
Thị trường tiền điện tử hiện đang có một màn thể hiện không mấy tích cực. Tỷ giá hối đoái Cardano, bất chấp những...
Bitcoin đaang đối mặt với rào cản khó khăn khi không thể phá vỡ trên 20,000 USD, làm tăng nguy cơ đầu cơ,...
DE30 giảm điểm vào đầu tuần Credit Suisse gây áp lực lên các tổ chức tài chính Phiên...
Giá dầu đang có mức tăng lớn trong hôm nay với cả dầu Brent và WTI đều tăng hơn 4%. Đà phục hồi đã được kích...
Cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse (CSGN.CH) đang mất hơn 8,5% vào đầu phiên giao dịch hôm nay, bất chấp lời...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa với mức giảm nhẹ GBP tăng sau tin tức chính phủ Anh bỏ kế hoạch cắt giảm thuế...
GBPUSD biến động sau báo cáo của BBC khi BBC đưa tin rằng kế hoạch cắt giảm thuế suất cho những người có thu nhập cao từ 45%...
Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều trong phiên đầu tuần. Chỉ số Nikkei tăng 0,5% trong khi S&P/ASX...
Các chỉ số châu Âu tăng hơn 1% vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng, tuy nhiên đã giảm...
Cổ phiếu của Nike (NKE.US) đã giảm hơn 11,0% vào thứ Sáu sau khi kết quả hàng quý tốt hơn mong đợi bị lu mờ bởi lượng...
Giá dầu đã giảm mạnh vào đầu phiên Mỹ. Có vẻ như việc phát hành báo cáo lạm phát...
Ngân hàng MUFG khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.1104 Chốt lời: 1.0450 Cắt...
Giá PCE cố lõi ở Mỹ không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng 0,6% so với tháng trước trong tháng...
