Tin đầu ngày 19.06.2025: 📊 Phố Wall giảm nhẹ khi Fed báo hiệu không vội hạ lãi suất
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/06, chỉ số Dow Jones lùi 44.14 điểm (tương đương 0.10%) xuống 42,171.66 điểm. Chỉ số...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Xem tiếp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/06, chỉ số Dow Jones lùi 44.14 điểm (tương đương 0.10%) xuống 42,171.66 điểm. Chỉ số...
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5%, như thị trường đã kỳ vọng. Sau quyết định...
Không có bất ngờ nào xảy ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25%–4,5%....
01:00, Hoa Kỳ - Quyết định lãi suất của Fed : thực tế 4,50%; dự báo 4,50%; trước đó 4,50%; Dự báo...
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada - ông Tiff Macklem, đã có bài phát biểu trong hôm nay, trong...
Giá dầu giảm mạnh sau khi Donald Trump cho biết các quan chức Iran đã chủ động tiếp cận Hoa Kỳ để thảo luận về cuộc đàm phán...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho sản phẩm chưng cất hàng tuần của EIA: thực tế 0,514 triệu; trước đó...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa tăng nhẹ, dao động trong biên độ từ 0,25% đến 0,35%, tuy nhiên tâm lý nhà...
Hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Hướng dẫn và Thiết lập Đổi mới Quốc gia cho Stablecoin Hoa Kỳ (GENIUS) với...
Vào lúc 1:00 sáng theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định lãi suất, sau đó...
Thị trường chứng khoán châu Âu giảm nhẹ trong phiên thứ Tư khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất từ Cục Dự...
19:30, Hoa Kỳ - Giấy phép xây dựng tháng 5: thực tế -2,0% MoM; trước đó -4,0% MoM; thực...
Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng dù giá dầu tiến gần mức cao nhất kể từ tháng 1 năm nay. Quyết định...
Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 2%, phù hợp với dự báo và...
Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) giữ nguyên lãi suất trong tuần này, nhưng cảnh báo về lạm phát khiến thị trường...
CPI Anh tháng 5 (năm): Thực tế: 3.4% (dự báo 3.3%; trước đó 3.5%) CPI lõi (năm): Thực tế: 3.5% (đúng...
16:00, Eurozone – Dữ liệu lạm phát tháng 5: CPI (theo tháng): Thực tế 0,0%; Dự báo 0,0%; Trước đó 0,6% CPI...
Hợp đồng tương lai khí tự nhiên (NATGAS) giảm nhẹ trong phiên hôm nay sau ba phiên tăng liên tiếp, được thúc...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ