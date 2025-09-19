Apple cắt giảm sản xuất iPhone
Theo Bloomberg, cổ phiếu Apple (AAPL.US) giảm 4,0% sau khi gã khổng lồ công nghệ từ chối kế hoạch tăng sản lượng iPhone mới do nhu cầu thấp. Công...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Theo Bloomberg, cổ phiếu Apple (AAPL.US) giảm 4,0% sau khi gã khổng lồ công nghệ từ chối kế hoạch tăng sản lượng iPhone mới do nhu cầu thấp. Công...
DE30 đang chịu áp lực từ bên bán Biogen hỗ trợ định giá công ty chăm sóc sức khỏe Các...
Ngân hàng Trung ương Anh tuyên bố sẽ thực hiện chương trình mua tạm thời trái phiếu có niên hạn...
Cổ phiếu của Biogen, một công ty công nghệ sinh học của Hoa Kỳ, đã tăng hơn khoảng 50% trong trước giờ mở cửa phiên hôm...
Sau khoảng thời gian phục hồi ngắn ngủi, tâm lý risk-off đã tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu. Đồng USD đang...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Dữ liệu thứ cấp từ Mỹ Lịch phát biểu từ các...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa một phiên giao dịch đầy biến động ở mức trái chiều. S&P 500 giảm 0,21%, Dow Jones...
Các chỉ số châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch hôm nay hầu hết ở mức thấp hơn với chỉ số DAX chạm...
Các chỉ số chính của Phố Wall đã không thể duy trì đà tăng đầu phiên và tiếp tục đi xuống vào...
Ngân hàng Citi đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0759 Chốt lời: 1.0000 Cắt...
Tâm lý risk-off vẫn tồn tại trên thị trường sau cuối tuần. Bất chấp những nỗ lực phục hồi, bên bán vẫn giữ thế chủ...
Giá dầu tăng mạnh sau khi Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết cuộc họp OPEC + tiếp theo diễn ra vào ngày 5/10 sẽ đề...
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị (Conference Board) Hoa Kỳ đã tăng lên 108,0 trong tháng 9,...
Các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa lâu bền do Mỹ sản xuất đã giảm xuống -0,2% so với tháng trước trong...
Gã bán lẻ khổng lồ của Mỹ Walmart (WMT.US) hôm qua đã thông báo cho các nhà đầu tư về thỏa thuận...
Các công ty năng lượng gỡ bỏ đà giảm gần đây DE30 ghi nhận mức tăng vừa phải Phiên giao dịch hôm...
Thị trường tiền điện tử đang hoạt động khá tốt trong ngày hôm nay, có thể nhận thấy một luồng tâm lý tích...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: Theo giá thị trường Chốt...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ