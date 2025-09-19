Cập nhật: EUR giảm sau báo cáo thiệt hại của Nord Stream
Nord Stream AG thông báo rằng họ đã phát hiện thấy rò rỉ và hư hỏng ở 3 đường ống riêng biệt của hệ thống...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Tiền điện tử là tài sản có màn thể hiện tốt nhất trong hôm nay. Không có lý do rõ ràng,...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Đơn đặt hàng hóa lâu bền và dữ liệu tâm...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1,03%, Dow Jonesgiảm 1,11% và Nasdaq...
Các chỉ số châu Âu dã kết thúc phiên hôm nay ở mức thấp hơn sau nỗ lực phục hồi không thành...
Giá dầu rõ ràng đang bị đè nặng bởi chỉ số USD mạnh ở mức cao nhất trong 20 năm và lo ngại suy thoái toàn...
Ngân hàng Credit Agricole khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8888 Chốt...
Cuộc đua lãi suất của các ngân hàng đã tạm kết thúc, nhưng những tín hiệu mạnh mẽ về việc tiếp tục thắt...
Đồng bảng Anh đang là chủ đề được quan tâm nhiều nhất hôm nay sau sự sụp đổ lớn của đồng tiền này. Đồng GBP đã rơi tự...
Các chỉ số Châu Á khởi đầu tuần mới ở mức thấp hơn. S&P/ASX 200 giảm 1,4%, Nikkei giảm 2,6% và Kospi...
Chỉ số PMI sơ bộ từ các quốc gia Châu Âu trong tháng 9 cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là ở Đức và...
Chính phủ của Thủ tướng Anh Liz Truss đã tiết lộ chi tiết về "ngân sách nhỏ", nhằm thúc đẩy tiềm năng...
Đồng Franc Thụy Sĩ đã lao dốc sau quyết định lãi suất của NHTW Thụy Sĩ (SNB) vào hôm qua. SNB đã tăng lãi suất...
Dữ liệu PMI sơ bộ từ Pháp và Đức, phát hành lần lượt vào lúc 8:15 sáng BSt (2:15 chiều VN) và 8:30...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên không đổi Chỉ số PMI sơ bộ từ Châu Âu và Mỹ Lịch...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn với S&P 500 giảm ngày thứ ba liên...
Các ngân hàng trung ương như BoJ, SARB, Norges Bank, BoE, SNB, CBRT đồng loạt công bố chính sách lãi...
Theo báo cáo của Reuters, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất, Credit Suisse (CSGN.CH) đang xem xét các...
