Cập nhật: Tồn kho EIA vượt dự báo
EIA đã báo cáo tồn kho khí đốt tự nhiên ở mức 103 bcf, cao hơn so với dự kiến ở mức 97 bcf. Đây là...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Hoa Kỳ đã công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở mức 213.000, tăng nhẹ so với tuần trước, nhưng tốt hơn so với kỳ vọng là 218.000....
Cuộc chạy đua lãi suất của các ngân hàng trung ương trong tuần này sắp sửa kết thúc. Các nhà đầu...
CBRT đã bất ngờ quyết định cắt giảm tỷ lệ chuẩn chính từ 13% xuống 12%. Cặp USDTRY đã phản ứng với sự suy yếu mạnh của đồng lira Thổ...
Ngân hàng Trung ương Anh đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình vào lúc...
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên lãi suất và các thiết lập chính sách...
Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ lúc 12 giờ trưa BST Các...
USDJPY đã giảm từ khoảng 145,80 xuống dưới 143,50, sau sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Một động thái giảm...
Ngân hàng Norges đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình vào lúc 9:00 sáng...
Đáp ứng kỳ vọng của thị trường, FOMC đã đưa ra mức tăng 75 điểm cơ bản trong cuộc họp hôm qua và biểu đồ dot-plot dự báo lãi...
Các ngân hàng trung ương đang là chủ đề trọng tâm của các nhà đầu tư trong những tuần qua, khi các...
Cặp GBPUSD đã nhanh chóng giảm xuống mức 1,1300 vào đầu phiên giao dịch sau khi dữ liệu gần đây tiết lộ rằng thâm...
EURUSD đã giảm hơn 0,60% vào thứ Tư và đang kiểm tra mức thấp nhất trong hai tuần khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên giảm FED sẽ công bố quyết định lãi suất lúc 7:00...
Tâm lý thị trường đã chuyển biến theo hướng khá tiêu cực vào buổi sáng sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên...
Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1,13%, Dow Jones giảm 1,01% trong khi Nasdaq giảm...
Động thái giảm của các chỉ số Châu Âu, được kích hoạt sau dữ liệu CPI đáng thất vọng của Mỹ vào tuần trước,...
