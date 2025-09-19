Cập nhật: Đồng SEK tăng sau mức tăng 1% từ NHTW Thụy Điển
NHTW Thụy Điển (Riksbank) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào lúc 8:30 sáng BST(2:30...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0,69%, Dow Jones tăng 0,64% và...
Các chỉ số chứng khoán chính từ Lục địa già kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Hai ở mức trái...
Dữ liệu lạm phát CPI tháng 8 của Mỹ đã gây ra đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn...
Giá dầu bắt đầu tuần giao dịch mới với nhiều tin tức trái chiều với USD mạnh lên cùng những bất ổn về nhu cầu ở Trung...
Đồng USD đang tiếp tục đà phục hồi nhưng động thái này sẽ gặp thách thức lớn trong tuần này. Cục Dự trữ Liên bang...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Tiền điện tử nhuốm đỏ, Bitcoin giảm hơn 5% Các ngân...
Các chỉ số Châu Á giảm điểm trong phiên đầu tuần với Kospi giảm 1%, S&P/ASX 200 giảm gần 0,1% và chứng khoán...
GBPUSD đã giảm xuống dưới 1,14, mức thấp nhất kể từ năm 1985 khi dữ liệu mới nhất làm dấy lên lo ngại suy thoái bổ...
Chứng khoán Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1,13%, Dow Jones giảm 0,56% và Nasdaq...
Sự kiện Hợp nhất Ethereum đã được hoàn thành vào lúc 8:00 sáng BST (2:00 chiều VN) hôm nay. Đây là...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa ở mức cao hơn, nhưng vẫn không là gì so với quy mô của đợt bán tháo...
Ngân hàng JPMorgan đã khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: theo giá thị...
Hirokazu Matsuno, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, thông báo rằng chính phủ sẵn sàng đưa ra bất kỳ quyết...
Chỉ số CPI cao hơn dự kiến cho tháng 8 từ Hoa Kỳ đã nhấn chìm Phố Wall trong biển máu vào hôm qua. Trong...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Hoa Kỳ sẽ phát hành chỉ số PPI lúc 1:30 chiều...
Chứng khoán Phố Wall sụt giảm vào hôm qua sau dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến từ Mỹ. S&P 500 giảm 3,94%,...
