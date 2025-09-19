Tóm tắt thị trường ngày 13.09.22: Làn sóng bán tháo ập đến sau dữ liệu lạm phát của Mỹ
Các chỉ số chính của Châu Âu đóng cửa phiên hôm nay ở mức thấp hơn với DAX giảm 1,59%, CAC40 giảm 1,39%...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Giá palldium đã giảm mạnh từ mức cao nhất trong 4 tuần xuống còn 2,100 USD/ounce sau khi đồng USD mạnh nhờ báo cáo CPI...
Dữ liệu lạm phát tháng 8 cao hơn kỳ vọng đã dập tắt nhu cầu đối với các tài sản rủi ro vốn đang phục hồi trong những...
Bản phát hành kinh tế vĩ mô quan trọng nhất hôm nay chắc chắn là dữ liệu lạm phát Giá tiêu dùng...
Dữ liệu lạm phát Giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ, lên lịch phát hành hôm nay, dự kiến...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu lạm phát CPI tháng 8 của Mỹ dự kiến sẽ giảm tốc Chỉ...
Các chỉ số Phố Wall hưởng lợi từ tâm lý risk-on hôm qua và đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở...
Ngân hàng MUFG đã khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: Buy limit tại 140.00 Chốt...
Giá bạc đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tuần và vượt trội hơn nhiều so với các kim loại quý khác trước các...
Những tin tức xung quanh đồng tiền điện tử thứ hai, Ethereum, đang ngày càng nhiều trong bối cảnh quá trình chuyển đổi quan...
Thị trường chứng khoán toàn cầu đã đóng cửa phiên giao dịch tuần trước với tâm lý risk-on và tâm...
EURUSD đang ghi nhận mức tăng lớn vào đầu tuần mới với cặp tiền tệ chính đang giao dịch cao hơn 1,5% vào thời điểm phát hành...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Tăng trưởng GDP tháng 7 của Anh đạt 0,2% MoM (dự báo:...
Chứng khoán Châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Nikkei và S&P/ASX 200 đều ghi...
Một loạt bình luận hawkish từ các thành viên của FED và ECB đã không thể khiến các chỉ số rơi vào...
Ngân hàng Goldman Sachs đã khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp tiền EURCHF theo các mức sau: Vào lệnh: 0.9660 Chốt...
Luận điệu hawkish của ECB, kết hợp với sự đầu cơ của đồng USD, đã gây ra những chuyển động thị trường đáng kể. EURUSD đang tiến...
Chỉ trong 7 giờ qua, giá Bitcoin đã tung ra một động thái bất ngờ, đưa giá lên trên 20,500 USD. Ethereum cũng theo...
Giá Bitcoin đã quay trở lại trên mức 20,000 USD trong phiên hôm nay trong bối cảnh sự suy yếu của đồng USD đã thúc...
