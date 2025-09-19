Lịch kinh tế: Dữ liệu lao động của Canada, lịch phát biểu thành viên FED
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Dữ liệu việc làm từ Canada Lịch phát biểu của các thành...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Nhờ vào phát biểu của Chủ tịch FED, các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở...
Phần lớn các chỉ số châu Âu đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức cáo hơn, ngoại trừ DAX...
Bản báo cáo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã không thể kích hoạt bất kỳ động thái lớn nào trên thị...
Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) vào hôm nay, nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên đã...
Các cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Lagarde (sau quyết định của ECB) và Chủ tịch FED Powell (tại Viện Cato) về chính...
ECB đã tăng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm cơ bản lên 1,25%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2011 như được nhiều người...
EURUSD đã khởi động đà phục hồi quay trở lại trên ngưỡng ngang giá nhờ vào sự cải thiện chung trên tâm lý...
Các chỉ số Phố Wall đã chứng kiến đà tăng điểm vào hôm qua trong bối cảnh giá dầu và lợi suất giảm...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố chính sách tiền tệ tiếp theo của mình vào thứ Năm lúc...
Sau động thái đi ngang kéo dài 2 tuần, Bitcoin đã thất bại trong việc tăng giá bất chấp nhu cầu tăng, dẫn đến động thái...
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẽ công bố chính sách tiền tệ vào hôm nay lúc 3:00 chiều BST (9:00...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp NHTW Canada dự kiến sẽ đưa ra mức tăng 75 điểm cơ bản Thành...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn với S&P 500 giảm 0,41%, Dow Jones giảm 0,55%...
Dầu OPEC+ đã quyết định cắt giảm sản lượng mục tiêu xuống 100,000 thùng/ngày trong tháng 10 Trước...
GBPAUD đang trên đà di chuyển trong hôm nay với đồng bảng Anh là đồng tiền G10 tốt nhất và AUD là một trong...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số dịch vụ ISM của Mỹ cho tháng 8 Đơn đặt hàng...
Phần lớn chứng khoán Châu Á đều tăng điểm trong hôm nay. Nikkei tăng 0,1%, Kospi tăng 0,2% trong khi các chỉ số...
