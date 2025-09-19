Tóm tắt thị trường ngày 05.09.22: Bóng ma khủng hoảng năng lượng đang lớn dần
Dù không có sự tham gia của thị trường Mỹ và Canada, phiên giao dịch hôm nay vẫn trải qua những biến động đáng...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Dù không có sự tham gia của thị trường Mỹ và Canada, phiên giao dịch hôm nay vẫn trải qua những biến động đáng...
Phiên giao dịch hôm nay tương đối bình lặng đối với cặp EUR USD. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đồng...
Giá cổ phiếu của Glencore (GLEN.UK) đang tăng gần 4% trong ngày hôm nay. Động thái tăng được thúc đẩy bởi việc Gazprom...
Châu Âu đã có một khởi đầu tuần không mấy tích cực với các chỉ số thị trường giảm điểm và thị trường...
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông tại cuộc họp OPEC + JMMC hôm nay, các thành viên OPEC đã...
Kết quả của cuộc đua giành vị trí lãnh đạo của Đảng Bảo thủ Anh vừa được công bố và kết quả không có gì...
Các chỉ số Châu Âu cũng như EURUSD sẽ là tâm điểm chú ý trong ngày hôm nay. Vào thứ Sáu...
Các bản sửa đổi của chỉ số PMI sản xuất tháng 8 từ Châu Âu, vốn được công bố vào tuần trước, có sức ảnh hưởng...
Hôm thứ Sáu, Nga đã tuyên bố ngừng hoàn toàn các dòng khí đốt đến châu Âu...
Báo cáo việc làm của ADP cho tháng 8 được phát hành hôm nay lúc 1:15 chiều BST (7:15 tối VN). Đây...
Bitcoin đã dừng đà giảm xuống gần 19,700 USD và đang duy trì trên 20,000 USD. Ethereum một lần nữa cho thấy đà...
Phố Wall đã ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp vào hôm nay khi những áp lực sau bài phát biểu của...
Bất chấp những mức tăng điểm vào đầu phiên, các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa ở mức thấp hơn. S&P 500 dgiảm 1,10%,...
EURUSD đang là cặp ngoại hối được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Dù cặp tiền đã giảm xuống dưới mức ngang giá, EURUSD...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Chỉ số lạm phát CPI tháng 8 của Đức dự kiến tăng tốc Chỉ...
Các chỉ số Phố Wall duy trì tâm lý bi quan và đóng cửa phiên giao dịch ở mức thấp hơn sau bài...
Các động thái giảm mạnh hơn đã quay trở lại trên thị trường chỉ số Nasdaq (US100). US100 hiện đang mất hơn 1,5% trong hôm...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ