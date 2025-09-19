Thị trường khí đốt đối mặt với đợt bán tháo mạnh
Giá khí đốt đã giảm mạnh trong hôm nay với hợp đồng khí đốt chung TTF tại Hà Lan giảm hơn 50 EUR xuống còn...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Euro là một trong những đồng tiền chính hoạt động tốt nhất vào đầu tuần mới. Hiệu suất vững chắc của đồng tiền chung của Châu...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Thị trường Anh nghỉ lễ Summer Bank Holiday Hoa Kỳ sẽ phát...
Các chỉ số Châu Á khởi đầu tuần giao dịch mới ở mức thấp hơn, sau một phiên Phố Wall "rực lửa" hôm thứ...
Hội nghị chuyên đề Jackson Hole đã kết thúc và các nhà đầu tư sẽ bận rộn với một loạt bản phát hành...
Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell sẽ là sự kiện chính trong ngày. Chủ tịch Fed sẽ phát biểu khai mạc trong...
Phố Wall có một phiên giao dịch mạnh mẽ vào hôm qua với các chỉ số chính đều ghi nhận các mức tăng....
Chỉ số hàng đầu của Đức đang chật vật để khởi động một đợt phục hồi mạnh mẽ hơn. Biểu đồ D1 DE30 bị mắc kẹt trong phạm vi giao dịch...
Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc, đặc biệt là HSCEI (CHNComp), đang tăng điểm trong phiên hôm nay. Việc công...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Biên bản ECB và bản sửa đổi dữ liệu GDP Q2 Nội...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua với mức tăng nhẹ, kết thúc chuỗi sụt giảm kéo dài...
Đồng USD tăng mạnh nhất so với NZD, nơi có mức biến động đạt gần 0,5% vào giờ buổi tối (theo giờ BST) Bất chấp nỗ...
DE30 Hãy cùng bắt đầu bài phân tích hôm nay với chỉ số chứng khoán Đức. DE30 đã chịu áp...
Tổng thống Biden dự kiến sẽ công bố chi tiết chương trình hủy bỏ các khoản vay sinh viên lên tới 10,000 USD cho hàng...
Đợt điều chỉnh tăng gần đây đối với các chỉ số của Hoa Kỳ đã dừng lại vào giữa tháng 8 năm nay. Quan sát chỉ số...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Đơn đặt hàng hóa lâu bền và dữ liệu nhà...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn với quy mô đà giảm nhỏ hơn so với thứ...
Phần lớn các chỉ số từ nền kinh tế Châu Âu đều cho thấy dấu hiệu rằng hoạt động đã giảm xuống dưới 50 điểm trong tháng...
Mô hình Nowcast từ Cleveland Fed cho thấy rằng tại thời điểm này trong tháng 8, lạm phát CPI hàng tháng...
