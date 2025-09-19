Thỏa thuận hạt nhân với Iran đang đến gần
CNN báo cáo rằng Iran đang từ bỏ các yêu cầu quan trọng trong thỏa thuận hạt nhân, hành động này có...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Quỹ Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã quan tâm đến Occidental Petroleum trong quý đầu tiên của năm, mua lại 20% cổ phần...
Các chỉ số chứng khoán Châu Âu đã khởi động phiên giao dịch hôm nay với xu hướng yếu với phần lớn các...
Các nền kinh tế lớn ở Châu Âu đã công bố chỉ số PMI sơ bộ cho tháng 8 vào sáng nay (theo giờ BST)....
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số PMI sơ bộ từ Châu Âu và Hoa Kỳ API...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn sau màn thể hiện yếu kém từ chứng khoán...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Nga báo hiệu ngừng hoàn toàn dòng chảy...
Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều - các chỉ số Trung Quốc tăng sau quyết định cắt giảm lãi suất từ...
Cổ phiếu Apple đã có màn thể hiện tốt hơn kể từ đầu năm, trước các chỉ số và đối thủ cạnh tranh của Mỹ bao gồm những...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0,23%, Dow Jones tăng 0,06% trong...
DE30 bắt đầu phiên giao dịch hôm nay thấp hơn 0,80% sau khi giá sản xuất của Đức vào tháng 7 đã chứng kiến mức...
Hôm nay Bitcoin lại giảm xuống dưới $22.000. Cùng chịu áp lực bán ra trước cuối tuần là Ethereum, hiện tại ETH đang giao...
Tiền điện tử lớn nhất đang chật vật để vượt qua rào cản 24,500 USD. Người bán hiện đang cố gắng kéo Bitcoin về ngưỡng 23,000 USD,...
Đồng bảng Anh đã mạnh lên vào hôm nay sau khi lạm phát giá tiêu dùng của Anh tăng từ mức hàng...
NZDUSD đã tăng trong phiên Châu Á sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand đưa ra mức tăng 50 điểm cơ bản đúng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Thị trường hồi hộp chờ đợi biên bản FOMC Mỹ phát...
Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch hôm qua với tâm trạng trái chiều. S&P 500 tăng 0,19%, Dow Jones tăng 0,71%...
Giá dầu đã quay đầu giảm mạnh trong một tiếng qua. Dù Iran và sự chấp thuận của Mỹ cũng góp phần thúc đẩy động...
