Dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố kém tích cực. Dù kỳ vọng ở mức khoảng 75.000, nhưng con số thực tế chỉ đạt 22.000. Dữ...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Chỉ số US30 đã kết thúc phiên hôm qua với mức tăng mạnh. Nhìn vào biểu đồ D1 từ góc độ kỹ thuật, giá...
Dầu thô vừa chạm mức thấp nhất trong hai tuần sau báo cáo cho thấy Ả Rập Xê Út đang thúc đẩy OPEC+ xem xét...
19:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 8: Thay đổi việc làm: thực tế -65,5 nghìn; dự báo 4,9 nghìn;...
01:30 PM BST, United States - Employment Data for August: Bảng lương phi nông nghiệp: thực tế 22 nghìn; dự báo...
Broadcom (AVGO.US) đã công bố kết quả quý III, vượt xa kỳ vọng của thị trường và khẳng định vai trò ngày...
Báo cáo thị trường lao động Mỹ tháng 8 khá khó đoán, chủ yếu do nhiễu loạn từ chính sách thuế quan,...
16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu GDP : GDP (Quý 2): thực tế tăng 1,5% YoY; dự báo tăng 1,4% YoY; trước đó tăng...
Phiên giao dịch hôm nay trên thị trường chứng khoán Đức ghi nhận những thay đổi đáng chú ý trong thành...
Đơn đặt hàng nhà máy của Đức giảm -2,9% MoM so với kỳ vọng tăng trưởng 0,5% MoM và giảm -1% MoM trước đó. Doanh...
19:30 giờ VN – Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ sẽ được công bố. Các nhà kinh tế dự báo...
Ngày cuối cùng của tuần này sẽ là một trong những ngày quan trọng - chủ yếu do công bố dữ liệu thị trường lao...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/09, chỉ số S&P 500 tiến 0.83%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.98%. Chỉ số Dow Jones...
John Williams, Chủ tịch Fed New York, đã đưa ra nhận định về kinh tế Mỹ, lạm phát và lãi suất: Thị trường kho bạc...
Tập đoàn dịch vụ Mỹ Salesforce (CRM.US) giảm gần 6% trong hôm nay sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu thất vọng. Tính...
Cặp tiền EUR/USD đang cho thấy biến động mạnh trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về ứng cử viên của Donald...
Hợp đồng tương lai ca cao tiếp tục xu hướng giảm (COCOA: -2%) sau khi nhà sản xuất sô cô la Mỹ Mondelez International cho biết nguồn...
