Vàng “lặng sóng” chờ đợi FOMC tháng 6
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã không giữ được mốc 3.400 USD/oz trong phiên giao...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Xem tiếp
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã không giữ được mốc 3.400 USD/oz trong phiên giao...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/06, chỉ số Dow Jones lùi 299.29 điểm (tương đương 0.70%) xuống 42,215.80 điểm. Chỉ số...
Cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và nhóm cố vấn an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống (Situation Room) của Nhà...
Trong những phút gần đây, có thông tin cho rằng Hoa Kỳ đang điều động các máy bay chiến đấu từ các khu vực...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền EURJPY với các...
Phân tích biểu đồ giá Vàng, khung H1: Vàng đã có một pha quét sâu xuống dưới mức 3.365...
Giá khí tự nhiên đang có dấu hiệu bứt phá khỏi giai đoạn tích lũy kéo dài suốt một tháng,...
Coinbase Global, Inc. (mã COIN.US) đang xin sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để cung cấp cho khách...
Thị trường chứng khoán giảm điểm vào ngày thứ Ba do căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran leo thang, kịch bản xấu nhất...
United States - Retail Sales Data for May: Doanh số bán lẻ: Thực tế: -0,9% MoM; dự báo -0,5% MoM; trước đó...
Tâm lý thị trường châu Âu ảm đạm khi triển vọng ngừng bắn ở Trung Đông mờ nhạt và căng thẳng giữa các lãnh...
Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) giữ lãi suất ngắn hạn ở mức 0.5% và nhất trí duy trì kế hoạch giảm mua trái phiếu...
17:00 (giờ Việt Nam), Đức - ZEW tháng 6: Thực tế: -72.0 (dự báo -74.0; trước đó -82.0) 17:00...
Chứng khoán châu Âu giảm mạnh do căng thẳng địa chính trị leo thang, với chỉ số DAX của Đức giảm 1.0%, CAC 40 của Pháp...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã trải qua một phiên giao dịch đầu tuần biến động, sụt...
Hôm nay, báo cáo doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ là tâm điểm kinh tế vĩ mô, với dự báo giảm...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/06, chỉ số Dow Jones tăng 317.30 điểm (tương đương 0.75%) lên 42,515.09 điểm. Chỉ số S&P...
Hợp đồng tương lai chỉ số biến động CBOE (VIX) giảm hơn 6% hôm nay, trong khi S&P 500 tăng hơn 1% và Nasdaq 100 tiến 1.2%, cho thấy tâm...
Cuối tuần qua, Giám đốc điều hành của Circle Internet Group (CRCL.US) đã đăng tải một bài viết về stablecoin, cho rằng công...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ