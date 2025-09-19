Thị trường nổi bật 11.08.2022 - USDIDX
Chỉ số đồng USD đã giảm xuống dưới 105,0 vào hôm nay sau khi mất 1% trong phiên trước đó. Từ quan điểm kỹ thuật, có...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chỉ số đồng USD đã giảm xuống dưới 105,0 vào hôm nay sau khi mất 1% trong phiên trước đó. Từ quan điểm kỹ thuật, có...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 2,13%, Dow Jones...
Quỹ đầu tư nổi tiếng của Warren Buffett, quỹ Berkshire Hathaway đã có một quý "khó khăn", với giá cổ...
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tiết lộ rằng Musk đã thực hiện bán cổ phiếu Tesla trong khoảng thời gian từ ngày...
Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ, dự kiến công bố lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN), sẽ là bản phát hành được các...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số CPI của Mỹ dự kiến giảm tốc nhẹ DOE phát hành cáo...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,42%, Dow Jones giảm 0,18%...
Cơ quan RIA cho biết Transneft đã ngừng xuất khẩu dầu thô sang các nước Trung Âu thông qua nhánh Druzhba phía...
Laurence Fink, giám đốc điều hành của quỹ đầu tư lớn nhất thế giới BlackRock, đã bán một khối lượng lớn cổ phiếu vào...
Văn phòng Thống kê Trung ương Hungary cho biết lạm phát trong tháng Bảy đã tăng lên 13,7% YoY từ mức 11,7%...
Sáng sớm ngày mai, báo cáo tồn kho dầu của API sẽ được phát hành và dữ liệu này có thể tác...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên hôm qua với động thái trái chiều nhau. S&P 500 giảm 0,12%,...
Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) tháng 8 của EIA cho thấy sản lượng dầu của Mỹ vào năm 2023 có...
Chỉ số CHNComp của Trung Quốc vẫn đang giao dịch dưới áp lực vào thứ Hai bất chấp dữ liệu thương mại gần đây của nền kinh tế lớn thứ...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa với mức tăng nhẹ Chỉ số Niềm tin nhà đầu tư tháng 8 của Sentix Báo cáo...
Các chỉ số Châu Á đã bắt đầu phiên giao dịch tuần mới với các mức tăng nhỏ. Nikkei tăng 0,28%, S&P/ASX...
Sau báo cáo NFP tháng 7 vào tuần qua, mối quan tâm sẽ chuyển sang phần dữ liệu quan trọng khác của Hoa Kỳ - báo...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ