🏆Vàng tiến gần 1,800$ trước giờ công bố NFP
Dữ liệu việc làm Hoa Kỳ đang là mối quan tâm lớn đối với các nhà đầu tư không chỉ ở hoa Kỳ mà còn...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Đồng tiền điện tử lớn thứ hai, Ethereum đã phục hồi từ hỗ trợ gần mức 1560 USD và tâm lý xung quanh thị trường tiền số đang...
Thứ Sáu đầu tiên của tháng mới đã đến, đồng nghĩa với bản phát hành dữ liệu việc làm từ Hoa Kỳ lúc...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Báo cáo việc làm từ Hoa Kỳ và Canada Dữ...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên hôm qua với mức giảm nhẹ. Đi ngược với tình hình chung, các cổ...
Hôm nay, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã bất ngờ báo cáo mức tăng 41 tỷ feet khối (bcf) trong nguồn cung khí...
Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào lúc 12:00 trưa BST (6:00 tối VN) sẽ là sự...
Sau đợt nghỉ ngắn, các chỉ số Phố Wall đã tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm qua. S&P 500 tăng 1,56%, Dow...
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã di chuyển trong xu hướng giảm trong gần một năm rưỡi nay. Chỉ số CHNComp đã giảm 45% so với mức...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Dữ liệu dịch vụ ISM, báo cáo tồn kho dầu DOE Thị...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch biến động hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,67%,...
Các chỉ số chính của Châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch hôm any với mức giảm nhẹ. DAX giảm 0,23%...
Cổ phiếu chất bán dẫn đã sụt giảm vào thứ Ba sau khi chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Pelosi làm dấy lên...
Ngân hàng Citi khuyến nghị đặt vị thế SELL EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0196 chốt lời: 0.9900 Cắt...
Các chỉ số của Mỹ đã xóa bỏ một số mức giảm ban đầu sau khi máy bay của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, hạ...
Cổ phiếu của Pinterest (PINS.US), nền tảng truyền thông xã hội của Hoa Kỳ, đang giao dịch cao hơn khoảng 20% trước khi phiên giao...
Đồng AUD đang là đồng tiền G10 yếu nhất hôm nay với mức giảm 1,3% so với đồng USD và 2% so với đồng JPY. Nguyên nhân chính...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Thị trường quan sát quan hệ Mỹ - Trung sau chuyến thăm Đài...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc chuỗi tăng điểm kéo dài 3 ngày và đóng cửa phiên ở mức thấp hơn. S&P...
