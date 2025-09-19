Đọc thêm

Tin tức thị trường

BoJ giữ nguyên lãi suất, nhưng phát đi tín hiệu "diều hâu"🎙️

19 tháng 9, 2025

BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...

Xem tiếp

Cổ phiếu đáng chú ý - Micron Technology

18 tháng 9, 2025

Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....

Xem tiếp

Fed cắt giảm lãi suất, dự báo thêm hai lần!

18 tháng 9, 2025

Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...

Xem tiếp

2 tháng 8, 2022
1 tháng 8, 2022
29 tháng 7, 2022
28 tháng 7, 2022
27 tháng 7, 2022

Lịch kinh tế

Biến động nhiều

Khám phá thị trường nào dễ sinh lời và dễ gây lỗ

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn