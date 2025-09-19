XTB báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2022
Lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm 2022: 103,4 triệu EUR, tăng 623,2% so với cùng kỳ năm trước Thu hút hơn 100,000 khách...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Cổ phiếu Target (TGT.US) đã tăng hơn 2,0% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi Wells Fargo nâng cấp nhà bán...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 132.28 Chốt lời:...
Giá dầu đang giảm vào thứ Hai sau khi chỉ số PMI của Trung Quốc và Châu Âu cho thấy sự sụt giảm trong hoạt động nhà...
Đồng Yên Nhật đang lấy lại "ánh hào quang" của mình trong thời gian gần đây. Mặc dù thị trường đang tập...
Trong tuần qua, lĩnh vực tiền điện tử đã di chuyển với sắc xanh trong bối cảnh các chỉ số thị trường chứng khoán trở nên tích...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số sản xuất tháng 7 từ ISM của Mỹ Báo cáo...
Phiên giao dịch Châu Á đầu tiên trong tuần (và tháng) đã có một khởi đầu tích cực. Nikkei...
Giống với kỳ vọng của thị trường, Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra mức tăng 75 điểm cơ bản. Tuy nhiên, quyết định này được đưa...
Thị trường chứng khoán Châu Âu đang kéo dài đà tăng sáng nay sau phiên giao dịch lạc quan trên...
Báo cáo GDP từ các nền kinh tế lớn của Châu Âu là những dữ liệu chính trong lịch kinh tế hôm nay....
Phố Wall đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao hơn bất chấp dữ liệu GDP trong Q2 năm 2022 cho thấy sự suy giảm. S&P...
Phần lớn các chỉ số Châu Âu đều đóng cửa phiên giao dịch đầy biến động hôm nay ở mức cao hơn với DAX tăng 0,88%...
Cổ phiếu của một số công ty năng lượng mặt trời đã tăng mạnh vào thứ Năm sau khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Joe Manchin đồng...
Ngân hàng HSBC đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.2125 Chốt lời:...
FED đã công bố quyết định lãi suất và giờ đây, sự quan tâm sẽ chuyển sang bản phát hành quan trọng...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa với mức tăng đáng kể sau quyết định của Fed. S&P 500 tăng 2,62%, Dow Jones tăng 1,37%...
Các chỉ số ChÂu Âu đóng cửa phiên giao dịch ở mức cao hơn. Chỉ số AEX của Hà Lan (+1%) và FTSE MIB...
