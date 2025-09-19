Phân tích thị trường nổi bật - USDIDX (27.07.2022)
Thị trường có thể quan sát một số điểm yếu của đồng USD trong hôm nay khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho quyết định lãi...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn FED công bố quyết định lãi suất lúc 7:00 tối BST...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1,15%, Dow Jones giảm 0,71% và Russell 2000 giảm 0,70%....
Chứng khoán Châu Âu đóng cửa phiên ở mức thâp hơn sau khi Gazprom một lần nữa giảm công suất khí...
Giá cổ phiếu của Shopify (SHOP.US) đã giảm hơn 16% trong phiên giao dịch hôm nay sai khi công ty thương mại điện...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh 1.0140 Chốt...
Microsoft (MSFT.US) sẽ báo cáo kết quả cho Q4 2022 sau khi tiếng chuông đóng cửa Phố Wall vang lên. Tương tự...
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ đã giảm xuống 95,7 trong tháng Bảy từ mức 98,7 của tháng...
Giá khí đốt thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Giá khí đốt Châu Âu, TTF, đang tăng hơn 10% và NATGAS...
Suy thoái kinh tế, dù vẫn còn đang e dè, đang bắt đầu đập mạnh hơn vào cánh cổng Phố Wall khi các doanh...
Tiền điện tử đang là tài sản hoạt động kém nhất hôm nay với những đợt giảm mạnh trên các cái tên đình...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Dữ liệu khảo sát tâm lý tiêu dùng...
Hầu hết các chỉ số Phố Wall đều tăng điểm trong phiên hôm qua. S&P 500 tăng 0,13%, Dow Jones tăng 0,28% và Russell...
Các chỉ số Châu Âu giao dịch dưới áp lực trong phiên giao dịch hôm nay với DAX đóng cửa giảm 0,33% sau...
Đồng USD đã tăng giá khoảng 0,5% so với đồng CHF trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Tuy nhiên, khi quan sát biểu đồ của...
Cổ phiếu của Newmont Corp (NEM.US) đã giảm hơn 10% vào thứ Hai sau khi công ty khai thác vàng nâng cao ước...
Thị trường ngoại hối đang có một phiên giao dịch tương đối im ắng với cặp EURUSD tiếp tục di chuyển trong phạm vi. Quan sát...
Giá NATGAS tăng mạnh sau tin tức Gazprom cho biết họ đang tạm dừng một tuabin khác của Siemens. Tập đoàn của Nga cũng kế hoạch giảm...
Nga đang cắt giảm dòng khí đốt sang Đức Gazprom thông báo rằng sau khi lắp đặt tuabin "nổi tiếng", dòng...
