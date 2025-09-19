Phân tích thị trường nổi bật - US30 (25.07.2022)
Nối tiếp động thái đi lên từ tuần trước, các chỉ số Phố Wall đã thành công kéo dài đà phục...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Nối tiếp động thái đi lên từ tuần trước, các chỉ số Phố Wall đã thành công kéo dài đà phục...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số Môi trường kinh doanh từ IFO của Đức Quyết...
Chứng khoán Châu Á bắt đầu tuần giao dịch mới ở mức thấp hơn. Nikkei giảm 0,8%, S&P/ASX 200 giảm 0,1% và...
Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên giao dịch hôm nay cao hơn một chút sau một khởi đầu khó khăn với...
Dầu đã giao dịch ở mức cao hơn vào đầu phiên giao dịch tiền mặt ở châu Âu nhưng tâm lý đã thay đổi...
Công nghệ Internet Vạn Vật, được biết đến với tên viết tắt IoT, được tạo ra với mục đích kết nối tất cả mọi thứ, tạo thành một...
Báo cáo chỉ số PMI cho tháng 7 là các bản phát hành chính trong lịch kinh tế hôm nay. Hai...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chỉ số PMI tháng 7 sơ bộ từ Châu Âu và Mỹ Báo...
Các chỉ số Phố Wall tiếp tục trải qua một phiên ngập trong sắc xanh vào hôm qua. S&P 500 tăng 0,99%, Dow...
Các chỉ số Châu Âu đóng cửa phiên với tâm trạng trái chiều, nhu cầu dường như đang giảm dần trong bối...
Giá cổ phiếu của Carnival (CCL.US) đã giảm gần 12,0% vào thứ Năm sau khi nhà điều hành du lịch thông báo...
Ngân hàng MUFG khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.2925 Chốt lời: 1.3400 Cắt...
Giá NATGAS đã tăng lên 8,2 USD/triệu đơn vị nhiệt của Anh vào thứ Năm, mức chưa từng thấy kể từ giữa tháng 6 năm 2022...
Trong khi chỉ mới tuần trước, nhờ động thái của Elon Musk, Twitter là công ty được cả giới đầu tư bàn tán thì...
Quyết định lãi suất từ NHTW Châu Âu vào lúc 1:15 chiều BST (7:15 tối VN) là sự kiện quan trọng trong ngày....
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên lãi suất cùng các thiết lập chính sách...
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch EUR, bởi 3 lý do sau: Quá...
Các chỉ số Phố Wall đã kéo dài đà tăng trước đó và đóng cửa phiên ở mức cao hơn. S&P...
Châu Âu hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tiềm tàng lớn nhất trong lịch sử. Dù có nhiều yếu tố khác...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ