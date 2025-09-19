Lịch kinh tế: Chỉ số lạm phát CPI tháng 6 của Canada, báo cáo tài chính từ Tesla
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa tăng nhẹ Chỉ số CPI của Canada, dữ liệu tồn kho dầu của DOE Tesla công...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên hôm qua với phần lớn các chỉ số Phố Wall đều tăng hơn 2%. S&P 500 tăng 2,76%,...
Thị trường thường mắc sai lầm khi đánh giá thấp sự biến động trên giá cổ phiếu Tesla (TSLA.US), đặc biệt là khi mùa...
Mùa báo cáo thu nhập quý 2 năm 2022 của Phố Wall đang diễn ra. Các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ đã phát...
Các đồng tiền điện tử đang có một khởi đầu tuần tích cực. Các đồng tiêng số tiếp tục mở rộng đà tăng được tung...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên phiên tăng IBM và Goldman Sachs công bố báo cáo...
Các chỉ số Châu Á đã bắt đầu phiên giao dịch đầu tuần ở mức cao hơn. Nikkei tăng 0,5%, S&P/ASX 200 tăng 1%...
Tâm lý risk-off thống trị thị trường tài chính toàn cầu trong tuần qua sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ báo...
Các chỉ số Châu Âu đã đóng cửa phiên hôm nay ở mức cao hơn xóa bỏ một phần đà giảm gần...
Bất chấp tâm lý suy yếu khi mùa báo cáo thu nhập Phố Wall bắt đầu vào hôm qua, những nhà đầu...
Giá của đồng đã giảm dưới ngưỡng 7,000 USD/tấn lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2020 trong hôm nay. Trong khi chỉ hơn 4...
USDCAD đã phá vỡ mức đỉnh mới trong 20 tháng vào hôm qua, sau đà tăng mạnh vượt mức 1,3100. Cặp ngoại hối...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Mỹ phát hành doanh số bán lẻ tháng...
Các chỉ số Phố Wall đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,30%,...
Các chỉ số Châu Âu đóng cửa phiên ở mức thấp hơn với DAX giảm 1,86% và CAC40 giảm 1,41% trong bối cảnh lo...
Giá cổ phiếu Cisco Systems (CSCO.US) đã giảm hơn 2,0% vào thứ Năm sau khi JP Morgan Securities hạ xếp hạng của nhà sản xuất...
Đồng USD giảm nhẹ và các chỉ số chính trên Phố Wall đã tìm cắt cắt giảm một số khoản lỗ ban đầu sau nhận xét...
Ngân hàng MUFG đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.2850 Chốt...
