EURUSD chạm ngưỡng ngang giá❗
Đồng USD tiếp tục vượt trội hơn so với đồng EUR, đẩy cặp ngoại hối EURUSD xuống mức ngang giá lần đầu tiên kể từ cuối năm 2002. Những lo ngại...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Đồng USD tiếp tục vượt trội hơn so với đồng EUR, đẩy cặp ngoại hối EURUSD xuống mức ngang giá lần đầu tiên kể từ cuối năm 2002. Những lo ngại...
Thứ Sáu tuần trước, thị trường tài chính đã bị ảnh hưởng bởi tin tức về việc Elon Musk từ bỏ ý tưởng mua Twitter (TWTR.US)....
EURUSD là tâm điểm của sự chú ý trong hôm nay. Sau khi trải qua một đợt sụt giảm kéo dài nhiều tháng,...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1,15%, Dow Jones giảm 0,52%...
Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên hôm nay ở mức thấp hơn sau ba phiên tăng liên tiếp vào...
Ngân hàng Morgan Stanley đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0057 Chốt...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 137.68 Chốt...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDCHF theo các mức sau: Vào lệnh: 0.9827 Chốt...
Tâm trạng trên thị trường chứng khoán toàn cầu đang yếu đi vào đầu tuần mới. Đa số các chỉ số từ châu...
Các chỉ số Châu Âu giảm điểm vào đầu tuần. S&P/ASX 200 giảm 1%, Kospi giảm 0,2% và các...
Sau báo cáo NFP tháng 6, tâm điểm của thị trường đã chuyển sang dữ liệu CPI tháng 6 của Mỹ, được lên lịch...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm DE30 bật khỏi vùng kháng cự 12,900 điểm Volkswagen (VOW3.DE) dự định sẽ đầu...
Với hai bản phát hành dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ và Canada được công bố vào đầu giờ chiều (theo giờ BST), USDCAD...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa trái chiều Báo cáo NFP tháng 6 sẽ phát hành lúc...
Các chỉ số Mỹ đã tăng điểm trong phiên hôm qua. S&P 500 tăng 1,50%, Dow Jones tăng 1,20% và Nasdaq...
Các chỉ số Châu Âu chứng kiến phiên thứ hai đóng cửa ở mức cao hơn với chỉ số DAX của Đức tăng 1,97%. Cổ phiếu...
Ngân hàng SEB khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp ngoại hối EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0182 Chốt lời:...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ