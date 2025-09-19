Cập nhật: Tồn kho dầu thô Mỹ tăng bất ngờ
Báo cáo phát hành từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã khiến giá dầu không thể đẩy nhanh đà tăng bất...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Báo cáo phát hành từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã khiến giá dầu không thể đẩy nhanh đà tăng bất...
Hôm nay, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã báo cáo rằng nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong...
Số người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp là 0,235 triệu trong tuần kết thúc và ngày 2 tháng 7, so với mức...
ECB đã phát hành biên bản cuộc họp mới nhất, nhưng dữ liệu công bố đã không gây ra bất kỳ động thái...
Đồng bảng Anh đã tăng vào lúc 9:00 tối BST (3:00 chiều VN) sau khi Sky News đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đang chuẩn bị nộp...
Biên bản cuộc họp mới nhất của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu là tâm điểm trong lịch kinh...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Biên bản cuộc họp ECB vào lúc 12:30 trưa BST (6:30...
Hầu hết các chỉ số Phố Wall đều tăng điểm trong phiên hôm qua. S&P 500 tăng 0,36%, Dow Jones tăng 0,23% và Nasdaq...
Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể đã sống sót sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm gần đây nhưng số lượng nghị sĩ không...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Biên bản cuộc họp FOMC là tâm điểm hôm nay Dữ...
Các chỉ số Mỹ đã tăng trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài. S&P 500 tăng 0,16%, Nasdaq tăng 1,75%...
Các chỉ số Châu Âu giảm mạnh trong phiên này thứ Ba với DAX giảm 2,91% xuống mức thấp nhất trong 20 tháng...
Giá cổ phiếu của HP Inc. (HPQ.US) đã giảm hơn 2% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi Evercore ISI hạ xếp hạng công...
Cặp ngoại hối USDCAD đã tăng hơn 1,5% vào thứ Ba và đạt ngưỡng chưa từng thấy kể từ tháng 11 năm 2020 do lo ngại suy thoái...
Ngân hàng Morgan Stanley đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp AUDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8818 Chốt...
Sự mạnh lên của đồng bạc xanh đã khiến giá vàng giảm đáng kể. Trong phiên giao dịch hôm nay, vàng...
Lĩnh vực dầu khí của Na Uy đang đối mặt với đợt đình công. Lực lượng lao động của quốc gia này đang đề xuất tăng lương do lạm...
Số đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ trong tháng 5 đã tăng 1,6%, từ mức điều chỉnh tăng 0,7% trong tháng 4, vượt...
Bóng ma suy thoái tiềm tàng đã xuất hiện trên các thị trường toàn cầu và tiếp tục gây áp...
Một bất ngờ hawkish từ ECB vẫn chưa đủ để đồng EUR lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư. Những gợi ý về các đợt tăng lãi...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ