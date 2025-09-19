Phân tích thị trường nổi bật - GBPAUD (05.07.2022)
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã thông báo tăng lãi suất 50 điểm cơ bản sau cuộc họp ngày hôm qua....
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Ngân hàng trung ương Anh công bố báo...
Tâm trạng trong phiên giao dịch Châu Á hôm nay khá tích cực. Nikkei tăng 1%, S&P/ASX 200 tăng 0,6%...
Các chỉ số châu Âu đóng cửa phiên giao dịch hôm nay với tâm trạng trái chiều, DAX của Đức,...
Ngân hàng Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDCHF theo các mức sau: Vào lệnh: 0.9607 Chốt...
Cặp ngoại hối EURUSD đã đi ngang trong một vài tuần. Tuy nhiên, các manh mối gần đây bắt đầu gợi ý rằng đồng EUR...
Ngân hàng Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 135.40 Chốt...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp ngoại hối EURGBP theo các mức sau: Vào lệnh: 0.8601 Chốt...
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) dự kiến sẽ công bố chính sách tiền tệ tiếp theo của mình vào ngày...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Phố Wall nghỉ lễ Độc lập Quyết định lãi suất của RBA,...
Thị trường chứng khoán toàn cầu đã bắt đầu tuần mới khá nhẹ nhàng. Tâm trạng đã suy yếu dần sau khi...
Nỗi lo về suy thoái tiếp tục đè nặng lên các thị trường toàn cầu. Các chỉ số tiếp tục giảm với động thái...
Các chỉ số Châu Âu đã kết thúc ở mức không đổi vào thứ Sáu với DAX chỉ tăng 0,1% sau khi trải...
Bản phát hành dữ liệu GDP của Mỹ, chỉ số lạm phát CPI sơ bộ từ Đức và cuộc thảo luận của những người đứng đầu Fed, ECB và...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm DE30 thử nghiệm khu vực 13,000 điểm Cổ phiếu Continental (CON.DE) tăng sau...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên hôm qua trong sắc đỏ. S&P 500 giảm 2,01%, Dow Jones giảm1,56% và Nasdaq...
US500 đã giảm mạnh trong vài phút qua do dữ liệu kinh tế gần đây đè nặng lên tâm lý thị trường. Chỉ...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,30%, Dow Jones giảm 0,20%...
Các lo ngại về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu đã gây áp lực lên giá kim loại công nghiệp....
