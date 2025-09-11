AMD tăng 9% nhờ sự lạc quan về AI và nhận định của Piper Sandler📈
Cổ phiếu của Advanced Micro Devices (AMD.US) hôm nay tăng hơn 9%, trở thành mã tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P 500. Động...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Sau một loạt cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu quan trọng, Tehran đã tuyên bố sẵn sàng ngồi...
Giá vàng (GOLD) giảm 1% trong phiên hôm nay khi thị trường đánh giá khả năng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel...
Trump Media and Technology Group (DJT.US) đã chính thức gia nhập thị trường quỹ ETF tiền điện tử sau khi nộp hồ sơ vào ngày...
Thị trường đang cố gắng phục hồi hôm nay sau đợt bán tháo mạnh vào thứ Sáu, khi xung đột leo thang giữa Israel và...
NY Fed: Thực tế -16 so với dự kiến -6 và - 9.2 trước đó
Hợp đồng tương lai DAX (DE40) tăng gần 0,7%; tâm lý nhà đầu tư tại châu Âu vẫn tích cực bất chấp xung đột...
Diễn biến xung đột và hành động quân sự Vào thứ Sáu, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã mở cửa tuần mới trong trạng thái giằng co tại thị trường...
EURUSD tiếp cận vùng kháng cự quan trọng quanh 1.16, bất chấp lo ngại về điều chỉnh trên thị trường quyền chọn và lãi...
14:30 (giờ Việt Nam), Thụy Sĩ - Dữ liệu lạm phát tháng 5: PPI (năm): thực tế -0.7% (trước đó -0.5%) PPI (tháng):...
Thị trường tài chính khởi đầu tuần mới trong tâm trạng căng thẳng giữa cuộc xung đột quân sự giữa Israel và Iran. Giới...
Cuộc xung đột của Israel vào Iran đã làm rung chuyển thị trường dầu mỏ và đang là yếu tố chính định hình...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/06, chỉ số Dow Jones rớt 769.83 điểm (tương đương 1.79%) xuống 42,197.79 điểm. Chỉ số S&P...
Hợp đồng tương lai lúa mì tại Chicago đang tăng gần 3% trong ngày hôm nay, phục hồi từ mức đáy ngắn hạn quanh mốc $520....
Giá dầu đã tăng vọt sau các cuộc không kích của Israel vào Iran. Tuy nhiên, sau đó một khoảng thời...
Giá bạch kim giảm hơn 6% trong phiên hôm nay khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng áp lực lên...
Các chỉ số chứng khoán giảm điểm trong phiên thứ Sáu do leo thang căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran. Trong...
