Bản tin ngày 27.06.2022
Các chỉ số Châu Á phục hồi trong hôm nay, theo sau một phiên phố Wall rực xanh hôm thứ Sáu. Nikkei tăng...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Châu Á phục hồi trong hôm nay, theo sau một phiên phố Wall rực xanh hôm thứ Sáu. Nikkei tăng...
Giá dầu thô WTI kỳ hạn đã đạt gần mức 104 USD/thùng trong hôm nay và đang trên đà ghi nhận tuần thua...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Đức phát hành chỉ số IFO tháng 6 Đại học...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 0,95%, Dow Jones...
Working gas (lượng khí có thể được rút ra khỏi kho chứa trong thời kỳ thu đông và được bơm trở lại kho chứa trong thời...
Giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ (NATGAS) đã tạm dừng xu hướng giảm gần đây trong khu vực 6,70, được đánh dấu...
Dữ liệu PMI sơ bộ là các bản phát hành chính trong lịch kinh tế châu Âu ngày nay. Hai báo...
Các chỉ số Phố Wall đã đảo chiều trong phiên giao dịch ngày hôm qua nhưng cuối cùng đã đóng...
Bitcoin Hãy bắt đầu bài phân tích hôm nay với thị trường đang được quan tâm nhất - Bitcoin. Hầu hết các...
Phiên điều trần của Chủ tịch Fed tại Thượng viện Hoa Kỳ lúc 2:30 chiều BST (8:30 tối VN) là sự kiện vĩ mô hàng đầu...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên giảm Chủ tịch Fed sẽ điều trần trước Thượng viện Mỹ Các...
Các chỉ số Phố Wall phục hồi trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. S&P 500 tăng 2,45%, Nasdaq tăng 2,51%...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) tăng hơn 10% vào thứ Ba sau khi Elon Musk cho biết công ty sẽ cắt giảm khoảng 10% nhân viên làm...
USDJPY tiếp tục tăng mạnh vào hôm nay với đà phục hồi từ mức hỗ trợ 135 và phá vỡ các mức đỉnh 2022. Đồng tiền...
Dữ liệu doanh số bán lẻ của Canada cho tháng 4 được công bố lúc 1:30 chiều BST (7:30 rối VN) và cho thấy dữ liệu tốn...
Cổ phiếu của Kellogg Co (K.US) đã tăng hơn 8,0% trước khi tiếng chuông mở phiên bắt đầu sau khi nhà sản xuất ngũ cốc mang tính...
Đồng AUD là đồng tiền sôi động nhất trong phiên giao dịch Châu Á hôm nay nhờ vào hai sự kiện: bài...
