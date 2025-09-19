📢Fed sẽ đưa ra mức tăng 75 điểm cơ bản?
Kỳ vọng của thị trường đối với cuộc họp FOMC hôm nay khá rõ ràng - ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ đưa ra mức tăng...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ đã được công bố vào lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối VN). Dù số...
Xu hướng đi xuống của Bitcoin đã trở nên tồi tệ hơn với "vua của tiền điện tử" trượt xuống gần mức hỗ trợ quan trọng khác...
Thị trường tiền điện tử đã trải qua xu hướng giảm kể từ tháng 22 năm 2021, nhưng vài tuần qua có thể nói là khoảng...
Ngày quan trọng đối với thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và thị trường tài chính toàn cầu...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Quyết định lãi suất từ Fed lúc 7:00 tối BST (1:00 sáng...
Hầu hết các chỉ số Phố Wall đã đóng phiên hôm qua trong sắc đỏ. S&P 500 giảm 0,38%, Dow Jones giảm 0,50%...
Cặp ngoại hối GBPUSD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm dưới mức 1,20 khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên...
Giá NATGAS đã giảm hơn 19% sau khi Freeport LNG, nhà điều hành một trong những nhà máy xuất khẩu lớn nhất của...
Chứng khoán Châu Âu xóa bỏ đà tăng sáng sớm DE30 trả lại mức tăng và kiểm tra lại hỗ trợ 13,400...
Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như tiền điện tử đã trải qua một đợt bán tháo lớn vào hôm qua sau...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng FOMC được dự đoán sẽ đưa ra mức tăng lãi suất 0,75% Dữ...
Các chỉ số Phố Wall chìm trong sắc đỏ vào phiên hôm qua sau khi các nhà đầu tư lo ngại về mức tăng...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh 1.1083 Chốt...
Tiền điện tử đã mất giá đáng kể vào cuối tuần qua. Bitcoin giảm dưới 27,000 USD và Ethereum đã phá vỡ...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm DE30 kiểm tra vùng hỗ trợ gần mức Fibonacic 61,8% Beiersdorf dự kiến doanh...
Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp đã được tổ chức vào ngày hôm qua. Kết quả sơ bộ cho thấy, liên...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên giảm Phó Chủ tịch ECB và Phó Chủ tịch Fed sẽ có...
