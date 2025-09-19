Bản tin ngày 13.06.2022
Chứng khoán Châu Á đã bắt đầu tuần mới ở mức thấp hơn. Nikkei giảm 3,0%, S&P/ASX 200 thoái lui 1,2%...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chứng khoán Châu Á đã bắt đầu tuần mới ở mức thấp hơn. Nikkei giảm 3,0%, S&P/ASX 200 thoái lui 1,2%...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào lúc 12:45 chiều BST...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm DE30 cố gắng rời khỏi vùng dao động ngắn hạn tại 14,320 điểm Cổ phiếu Hochtief...
Quyết định lãi suất từ Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) và cuộc họp báo của Chủ tịch Lagarde sẽ là...
Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trong sắc đỏ. S&P 500 giảm 1,08%,...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm DE30 kiểm tra đường viền cổ của mô hình vai đầu vai Cổ phiếu Deutsche...
Chỉ số HSCEI (CHNComp) đã tăng 2,5% và là chỉ số hoạt động tốt nhất trong phiên giao dịch Châu Á. Chỉ số thiên...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Dữ liệu API báo hiệu đợt tăng bất ngờ trong tồn kho của...
Các chỉ số Phố Wall đã xóa bỏ các khoản lỗ đầu phiên và kết thúc với các mức tăng. S&P...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm DE30 kiểm tra đường xu hướng ngắn hạn Cổ phiếu Adidas sẽ bị loại khỏi chỉ số Euro...
Quyết định từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), được công bố vào đầu ngày hôm nay, hóa ra lại là một...
Chứng khoán Châu Âu mở cửa phiên thấp Thị trường tiền điện tử lao dốc AUDUSD xóa bỏ đà tăng...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua với mức tăng nhẹ. S&P 500 tăng 0,31%, Dow Jones...
Giá dầu giao sau của NATGAS Mỹ hôm qua đã tăng hơn 9% sau khi dự báo thời tiết cho thấy nắng nóng sẽ đổ bộ trong thời...
Gã khổng lồ công nghệ Amazon đã tiến hành đợt chia tách cổ phiếu đầu tiên sau 23 năm. Cổ phiếu của công ty...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Dầu tăng sau khi Saudi Aramco tăng giá RBA và...
Các chỉ số Châu Á đã bắt đầu phiên giao dịch tuần mới ở mức cao hơn. Nikkei tăng 0,6%, Kospi tăng 0,4%...
Sau khi báo cáo NFP tháng 5 được công bố, sự chú ý của các nhà đầu tư hiện đang chuyển sang dữ liệu...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ