Cổ phiếu CRISPR Therapeutics tăng gần 6%
CRISPR Therapeutics, doanh nghiệp được thành lập bởi người đoạt giải Nobel Emmanuelle Charpentier và Rodger Novak, liên kết với...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 5 sẽ được phát hành vào hôm nay lúc 1:30 chiều...
Báo cáo NFP sẽ là bản phát hành vĩ mô quan trọng nhất trong ngày. Dữ liệu việc làm của tháng...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc chuỗi sụt giảm 2 ngày liên tiếp và kết thúc phiên giao dịch...
Thị trường chứng khoán Mỹ đã phần nào xóa bổ được các khoản lỗ trước đó và giao dịch ở mức cao hơn sau...
Các dự báo lạc quan về Bitcoin từ các nhà phân tích của JP Morgan và tin tức về một quỹ Andressen...
Dầu đang quay đầu giảm trong phiên hôm nay sau các tin tức từ Financial Times và Reuters. Theo Financial Times, Ả...
Các chỉ số Phố Wall giao dịch với sắc đỏ trong phiên thứ hai liên tiếp. S&P 500 giảm 0.75%, Dow Jones...
Cặp ngoại hối USDCAD dự kiến sẽ trải qua biến động cao vào lúc 3:00 chiều BST (9:00 tối VN) hôm nay. Chỉ số sản xuất ISM tháng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến sẽ tăng lãi...
Các chỉ số Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Memorial Day. S&P 500 giảm 0,63%, Dow...
EU ban bố lệnh cấm vận dầu Nga Liên minh Châu Âu (EU) thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận về lệnh cấm bận...
Lệnh cấm dầu của Liên minh Châu Âu (EU) đối với dầu mỏ của Nga đang là chủ đề chính trong hôm nay. Cuối cùng...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Liên minh Châu Âu (EU) tán thành lệnh...
Chứng khoán Châu Á giao dịch với tâm trạng trái chiều trong phiên hôm nay. Các chỉ số Australia...
Tập đoàn XTB đã kết thúc tháng 5 với số lượng khách hàng đạt đến con số 500,000. Nhờ vào sự phát...
Giá dầu thô đang có động thái tiêu cực sau mức tăng sáng nay đạt gần 115 USD trên thị trường dầu...
