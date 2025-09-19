DE30: Chứng khoán Châu Âu duy trì đà tăng hàng tuần
Chứng khoán Châu Âu tăng điểm DE30 trở lại trên khu vực 14,000 điểm Volkswagen sẽ trả 242 triệu đô la như một phần...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chứng khoán Châu Âu tăng điểm DE30 trở lại trên khu vực 14,000 điểm Volkswagen sẽ trả 242 triệu đô la như một phần...
US500 đã tăng mạnh vào thứ Năm sau khi các nhà đầu tư đánh giá lại dự đoán về việc tăng lãi suất...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa trái chiều Mỹ sẽ phát hành chỉ số PCE tháng 3 vào đầu giờ...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 1,99%, Nasdaq tăng 2,68%...
Cổ phiếu hãng hàng không Hoa Kỳ hôm nay đã tăng sau dự báo lạc quan từ Southwest (LUV.US) về thu nhập quý...
Tâm lý tích cực đang chiếm ưu thế trong phiên giao dịch châu Âu hôm nay và sau khi các nhà...
Báo cáo EIA về tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đã được công bố lúc 3:30 chiều BST (9:30 tối VN). Số...
Thị trường tiền điện tử đang trở qua một thời kỳ khó khăn và các đồng tiền số này đều đang kiểm tra vùng hỗ trợ chính...
Bản dữ liệu điều chỉnh thứ hai cho thấy GDP hàng năm của Mỹ đã giảm 1,5% trong quý đầu tiên, sau khi tăng 6,9% trong giai...
Cổ phiếu Twitter (TWTR.US) đã tăng 5,0% trước giờ mở cửa phiên sau khi hồ sơ mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ...
Chứng khoán Châu Âu tăng điẻm DE30 kiểm tra khu vực 14,000 điểm RWE (RWE.DE) ký thỏa thuận cung cấp LNG Sempra (SRE.US) Các...
Giá bạc đang suy giảm trong phiên hôm nay, kéo dài mức lỗ từ phiên trước đó trong bối cảnh đồng USD...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn sau khi biên bản cuộc họp FOMC tháng...
Chứng khoán Châu Âu thu hẹp các mức tăng ban đầu DE30 không thể giữ vững trên mức 14,000 điểm Cổ...
Các đợt phong tỏa ở Trung Quốc và chiến tranh Nga-Ukraine vẫn là những rủi ro chính khiến nhu cầu cà phê sụt giảm....
Tiền tệ của New Zealand là đồng tiền hoạt động mạnh nhất hôm nay sau quyết định lãi suất từ NHTW New Zealand (RBNZ). Ngân hàng...
Chứng khoán Châu Âu mở cửa phiên ở mức cao hơn FOMC phát hành biên bản cuộc họp lúc 7:00...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,81%, Nasdaq giảm 2,35%...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ