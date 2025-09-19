Kim Kardashian nhận chức “Trưởng cố vấn hương vị” tại Beyond Meat
Cổ phiếu của Beyond Meat (BYND.US) đã tăng hơn 7,0% vào đầu phiên giao dịch sau khi nhà sản xuất bánh mì kẹp thịt...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Cổ phiếu của Beyond Meat (BYND.US) đã tăng hơn 7,0% vào đầu phiên giao dịch sau khi nhà sản xuất bánh mì kẹp thịt...
Các chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục lao dốc sau báo cáo PMI đáng thất vọng hôm nay và số liệu bán...
Công ty công nghệ Snap Inc. đã đưa ra một tuyên bố đáng lo ngại vào hôm qua. Công ty đã...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm DE30 kiểm tra khu vực 14,000 điểm Thị trường chứng khoán châu Âu...
Sau những giờ giao dịch tương đối tốt trong phiên buổi sáng ở Châu Âu, chỉ số PMI sơ bộ từ Vương quốc Anh lúc 9:30 sáng...
Pháp và Đức đã lần lượt phát hành dữ liệu PMI tháng 5 sơ bộ vào lúc 8:15 sáng BST (2:15...
EURUSD đang tăng trở lại trong thời gian gần đây nhờ vào sự trợ giúp đắc lực từ ECB. Các thành viên của Ngân...
Các chỉ số Mỹ phục hồi vào hôm qua với S&P 500 tăng 1,86%, Dow Jones tăng 1,98% và Nasdaq...
Các thị trường, đặc biệt là thị trường chứng khoán, đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Đợt bán tháo...
Chứng khoán Châu Âu tăng điểm DE30 thất bại với nỗ lực vượt lên trên khu vực 14,240 điểm Siemens Energy...
Đồng EUR đã được thúc đẩy bởi phát biểu của Chủ tịch ECB vào hôm nay với cặp EURUSD tăng trên ngưỡng 1,0650 - mức...
Costco, một trong những nhà kinh doanh hàng hóa sỉ lớn nhất nước Mỹ, đã chứng kiến giá cổ phiếu của mình giảm...
Đồng AUD là một trong những đồng tiền chính mạnh nhất hiện nay. Các cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức ở Úc sẽ dẫn đến sự thay...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Dữ liệu IFO từ Đức là báo cáo được quan tâm...
Chứng khoán Châu Á bắt đầu tuần giao dịch mới trái chiều. Nikkei tăng 0,6%, S&P/ASX 20 giảm 0,1%, Kospi...
Chứng khoán Châu Âu tăng điểm DE30 kiểm tra mức Fibonacci 50% gần 14,100 điểm Telefonica Deutschland tuyên...
Bản phát hành doanh số bán lẻ tháng 4 của Vương quốc Anh vào sáng nay (theo giờ BST) đã mang lại một bất...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Doanh số bán lẻ tháng 4 của Anh cho thấy mức tăng bất ngờ Dữ...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ