Bản tin ngày 20.05.2022
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn với đà giảm nhỏ hơn so với ngày giao...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên hôm qua ở mức thấp hơn với đà giảm nhỏ hơn so với ngày giao...
Ngân hàng Credit Suisse đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL trên cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0650 Chốt...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,218 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 5, cao hơn so với...
Phố Wall tiếp tục ghi nhận một báo cáo thu nhập đáng lo ngại khác, và lần này là dữ liệu từ Cisco Systems....
Phố Wall đã chìm trong lửa đỏ vào hôm qua với chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều giảm hơn 4%. Đây...
Các chỉ số Phố Wall sụt giảm và kết thúc phiên giao dịch hôm qua gần mức đáy hàng ngày. S&P...
Báo cáo từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã không thể kích hoạt các động thái lớn trên thị trường dầu...
Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Canada đã tăng lên 6,8% vào tháng 4 từ mức 6,7% trong tháng 2 và cao...
Chứng khoán Châu Âu giao dịch trái chiều DE30 mất động lực tăng sau khi phá vỡ mức Fibo 50% UniCredit...
US500 Hãy bắt đầu phân tích hôm nay với biểu đồ US500. Nhìn vào khung thời gian D1, có thể thấy...
Gói dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh đã được phát hành vào sáng nay lúc 7:00 sáng BST...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Canada báo cáo dữ liệu lạm phát tháng...
Các chỉ số Phố Wall đóng cửa phiên hôm qua trong sắc xanh. S&P 500 tăng 2,02%, Dow Jones tăng 1,34% và Nasdaq...
Ngân hàng Barclays đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 132.50 Chốt lời:122.00 Cắt...
Dầu Theo ước tính, OPEC+ không thể cung cấp khoảng 2,5-3,0 triệu thùng/ngày, mặc dù sản lượng dầu thô...
Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 4 của Mỹ đã được phát hành vào lúc 1:30 chiều BST (7:30 tối...
EURUSD tiếp tục phục hồi sau những đợt giảm gần đây. Cặp tiền chính đã phá vỡ trên mốc 1,05 vào hôm...
