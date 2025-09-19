DE30 vượt ngưỡng 14,100 điểm, tiếp cận mức cao nhất trong 2 tuần
Chứng khoán Châu Âu tăng điểm DE30 vượt qua vùng kháng cự 14,100 điểm Cổ phiếu Daimler Truck...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Đồng AUD là đồng tiền mạnh nhất trong rổ G10 hiện nay sau khi NHTW Australia công bố biên bản cuộc họp mới. Báo cáo...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên tăng Mỹ phát hành doanh số bán lẻ Chủ tịch ECB...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,39%, Nasdaq...
Giá lúa mì đã tăng mạnh trong hôm nay sau khi Ấn Độ đưa ra lệnh cấm xuất khẩu lúa mì để duy trì...
Ngân hàng MUFG đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp AUDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 89.46 Chốt lời: 84.50 Cắt...
Bitcoin tiếp tục thử nghiệm vùng hỗ trợ chính tại 29 USD Tổng khối lượng token Ethererum khóa trong hợp đồng ETH2 đạt mức cao...
Chứng khoán Châu Âu giao dịch trái chiều DE30 cố gắng phục hồi trên 14,000 điểm Thyssenkrupp lạc...
Sau những diễn biến có phần khởi sắc vào thứ Sáu và cuối tuần vừa qua, động thái phục hồi của Bitcoin đã...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức thấp hơn Dữ liệu nhà ở của Canada, chỉ số sản xuất từ New York Empire Báo...
Các chỉ số Châu Á đã bắt đầu phiên giao địch đầu tuần với tâm trạng trái chiều. Nikkei tăng 0,5%, S&P/ASX...
Các đợt bán tháo ồ ạt trên tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu và tiền điện tử, là chủ đề chính...
Lợi nhuận ròng 57,2 triệu USD trong Q1 năm 2022 - tăng 179% so với cùng kỳ năm trước Tổng số lượng khách hàng...
Sự sụp đổ của đồng tiền điện tử Luna đã trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong chương sử của thị trường...
Cổ phiếu của Twitter (TWTR.US) đang giảm 18% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm nay sau khi Elon Musk cho biết đang tạm thời hoãn...
Chứng khoán Châu Âu tăng điểm DE30 thử nghiệm vùng 13,880 điểm Deutsche Telekom (DTE.DE) công bố thu nhập vượt...
Vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng trong phiên hôm nay và đang trên đà giảm tuần thứ tư...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Dữ liệu sản xuất công nghiệp từ Khu vực đồng Euro Khảo sát tâm...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 giảm 0,13%, Dow Jones...
