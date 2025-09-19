Áp lực đè nặng kim loại quý
Các kim loại quý đã giảm mạnh trong nửa phiên còn lại vào hôm nay với palladium và bạc là...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Cặp USDCHF đã chạm mức ngang giá lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2019, bất chấp sự khác biệt lớn về chính...
Cặp USDJPY đã giảm hơn 200 pips vào thứ Năm, kéo dài khoảng cách đến mức cao nhất trong 20 năm trong bối cảnh lợi...
Số lượng đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 5 là 0,203 triệu đơn, tăng...
Chứng khoán Châu Âu sụt giảm DE30 kiểm tra khu vực 13,500 điểm Merck, HeidelbergCement và Siemens...
Báo cáo GDP của Vương quốc Anh cho tháng 3 và cả quý 1 là bản phát hành dữ liệu đáng...
Những lo ngại về sự ổn định của thị trường toàn cầu cũng như tình hình kinh tế thế giới đã kích hoạt một làn...
Đồng stablecoin (tiền neo giá) Tether USDT đang mất đi chốt (peg) USD trong hôm nay và đã giảm xuống dưới 0,95 USD, có...
Các chỉ số Phố Wall tiếp tục đà giảm hôm qua với hầu hết các chỉ số chính của Mỹ kết thúc với mức giảm lớn. S&P...
Đồng Terra Luna là một dự án gần đây đã thu hút các nhà đầu tư với những phần thưởng khổng lồ cho các...
Bản phát hành chỉ số lạm phát CPI (giá tiêu dùng) tháng 4 của Hoa Kỳ sẽ là sự kiện quan trọng trong...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua với tâm lý trái chiều. S&P 500 tăng 0,25%,...
Các tài sản rủi ro như chứng khoán, tiền điện tử và dầu đã chìm trong sắc đỏ vào hôm qua sau một...
Vàng đang có một khoảng thời gian khó khăn. Mặc dù giá đã tăng vọt sau khi chiến tranh ở Ukraine bùng...
Phiên giao dịch hôm qua chứng kiến các chỉ số Phố Wall lao dốc trong bối cảnh lo ngại về việc thắt chặt chính sách...
Mùa thu nhập trên Phố Wall đang dần kết thúc. Đa số các công ty lớn của Mỹ đã công bố báo cáo...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm DE30 tiếp tục động thái đi xuống Cổ phiếu Infineon sụt giảm bất chấp kết quả hàng...
