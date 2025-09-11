Mở phiên Mỹ: Phố Wall lao dốc khi căng thẳng Israel - Iran leo thang📉Visa và Mastercard giảm 6% do báo cáo về stablecoin
Các chỉ số chứng khoán giảm điểm trong phiên thứ Sáu do leo thang căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran. Trong...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
21:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 6 của Đại học Michigan : Điều kiện hiện tại của Michigan: thực tế 63,7;...
19:30, Canada - Doanh số bán buôn tháng 4: thực tế -2,3% MoM; dự báo -0,9% MoM; trước đó là...
Một cuộc tấn công của lực lượng Israel vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran và các mục tiêu chiến lược khác...
14:00 (giờ Việt Nam), Đức – Dữ liệu lạm phát tháng 5: HICP Đức (năm): thực tế 2.1% (đúng dự báo; trước...
Hôm nay, cục diện địa chính trị toàn cầu đang có nhiều diễn biến báo động. Cụ thể, sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông...
Giá dầu đã tăng vọt gần 12% tại đỉnh trong ngày hôm nay do sự leo thang xung đột giữa Iran và Israel. Mặc dù...
Một cuộc tấn công của Israel vào Iran đã kích hoạt một cơn địa chấn địa chính trị và điều này sẽ tiếp tục...
Vào rạng sáng ngày 13 tháng 6 năm 2025, Israel triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn, nhắm vào nhiều...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã tăng mạnh đêm qua và sáng nay, bứt phá...
Phân tích biểu đồ OIL.WTI, khung thời gian H4: Nguồn: xStation
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/06, chỉ số S&P 500 tiến 0.38% lên 6,045.26 điểm. Chỉ số này hiện...
Lợi suất trái phiếu Mỹ đang ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp trong ngày hôm nay, xóa sạch toàn bộ mức...
Báo cáo tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ: Thực tế: +109 bcf Dự báo: +108 bcf Trước đó: +120 bcf
Cổ phiếu Mỹ mở cửa trong sắc đỏ do tâm lý bi quan về thương mại tiếp diễn Trái phiếu kho bạc lao dốc sau dữ liệu lạm...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 248 nghìn; dự báo...
Cổ phiếu Oracle Corporation (ORCL.US) tăng hơn 8% trong phiên tiền thị trường trên sàn NYSE sau khi công bố kết quả tài...
