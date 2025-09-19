Phân tích thị trường nổi bật - AUDUSD (09.05.2022)
Đồng bạc xanh tiếp tục mạnh lên trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng xấu đi. Chỉ số đồng USD đã tăng vọt...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Khu vực đồng Euro công bố chỉ số Sentix Mỹ phát hành...
Các chỉ số Châu Á giao dịch trong sắc đỏ vào phiên đầu tuần. Nikkei sụt giảm 2,35%, S&P/ASX 200 giảm 1,2%...
Cuộc họp của FOMC đã diễn ra và cung cấp một số định hướng rõ ràng về tương lai của chính sách tiền tệ của Hoa...
Các chỉ số Châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. DAX giảm 1,64% và CAC...
Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) đã đưa ra khuyến nghị mở vị thế BUY cặp EURGBP theo các mức sau: Vào...
Ngày thứ Sáu đầu tiên của một tháng mới đã đến, đồng nghĩa với dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ sẽ được phát...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa phiên thấp Dữ liệu việc làm tháng 4 từ Mỹ và Canada Phát...
Các chỉ số Phố Wall lao dốc vào hôm qua, xóa bỏ tất cả các mức tăng hậu FOMC. S&P 500 giảm 3,56%,...
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ hôm nay lúc 12 giờ trưa giờ...
Chứng khoán Châu Âu tăng điểm DAX phá vỡ lên trên đường viền cổ của mô hình vai đầu vai...
FOMC đã đưa ra một đợt tăng lãi suất 50 điểm phần trăm, giống như kỳ vọng của thị trường và thông báo về việc bắt đầu...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn NHTW Anh được dự đoán sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% Báo...
FOMC đưa ra mức tăng lãi suất 0,5% và thông báo bắt đầu thắt chặt định lượng vào tháng 6 với tốc độ 47,5...
Cục Dự trữ Liên bang được dự đoán sẽ tăng lãi suất lên 0,5% Các tín hiệu đưa ra sẽ đóng vai trò...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm EU đề xuất cấm dầu Nga Các chỉ số Châu Âu đã bắt đầu phiên giao...
Giá dầu hôm nay đang giao dịch cao hơn 2,5% sau khi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra đề xuất về lệnh cấm vận có...
Cặp ngoại hối AUDUSD đã tăng trở lại sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia quyết định nâng lãi suất tiền mặt lần...
