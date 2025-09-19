Lịch kinh tế: Thị trường tập trung chờ đợi quyết định của Fed
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Fed sẽ công bố chính sách tiền tệ vào buổi...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn với S&P 500 tăng 0,48%, Nasdaq...
Giá Natgas (khí đốt tự nhiên) đã tăng trở lại trong bối cảnh tăng trưởng sản xuất của Hoa Kỳ đang chậm lại và cơ sở hạ...
Vào đầu phiên Châu Âu, thị trường đã được cung cấp 3 dữ liệu kinh tế từ lục địa này: Thị trường lao động của Đức...
Làn sóng đại dịch ở Trung Quốc vẫn còn một chặn đường dài trước khi kết thúc. Mặc dù số lượng ca nhiễm hàng...
Một loạt báo cáo GDP Q1 từ các nước Châu Âu đã được công bố vào sáng nay (theo giờ BST). Dữ...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Châu Âu phát hành dữ liệu GDP Quý 1 Mỹ...
Các chỉ số Phố Wall đã có một phiên giao dịch rực xanh vào hôm qua sau dữ liệu GDP gây thất vọng từ...
Cổ phiếu của Pinterest (PINS.US) đã tăng hơn 9,0% sau khi công ty chia sẻ kết quả tài chính hàng quý tích...
Giá dầu đã tăng cao hơn vào thứ Năm với thông tin về việc EU có thể ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga sau khi...
Nền kinh tế Mỹ bất ngờ đưa ra mức tăng trưởng âm 1,4% trong quý 1 năm 2022, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là mức tăng...
Chứng khoán Châu Âu tăng điểm DE30 bật khỏi vùng hỗ trợ tại 13,800 điểm và trở lại mức 14,000 điểm Báo...
Quyết định về việc cắt khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria của Nga đã làm dấy lên lo ngại rằng quốc gia này có...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều sau khi nỗ lực phục hồi đợt bán tháo...
Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã thông báo cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria vào...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi Nga dự định ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên...
Các chỉ số Phố Wall lao dốc trong phiên hôm qua do những lo ngại về sự tăng trưởng toàn cầu ngày càng...
Phiên giao dịch hôm nay trên Phố Wall mang đến cơ hội đầu cơ cho phe bò từ chỉ số công nghệ Nasdaq (US100). Các...
