Cập nhật: Dữ liệu tiêu dùng từ CB thúc đẩy đồng USD
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board đã tăng lên 107,3 trong tháng 4, không thay đổi nhiều...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board đã tăng lên 107,3 trong tháng 4, không thay đổi nhiều...
Dầu, cùng với những tải sản rủi ro khác, đều đi lên trong ngày giao dịch hôm nay. Các chỉ số đã phần nào...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Dữ liệu đặt hàng hóa lâu bền tháng 3 của Mỹ,...
Các chỉ số Phố Wall vượt qua xu hướng đi xuống của toàn cầu và đóng cửa phiên ở mức cao hơn. S&P 500 tăng...
Credit Agricole đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.7162 Chốt lời: 0.7371 Cắt...
Chứng khoán Châu Âu sụt giảm trong phiên đầu tuần Những lo ngại về Trung Quốc lấn áp chiến thắng của Tổng...
Tâm lý tiêu cực đã kéo dài từ thứ Sáu tuần trước sang phiên đầu tuần trong hôm nay. Mặc dù...
Chứng khoán Châu Âu dự kiễn mở cửa phiên thấp Đức phát hành chỉ số Môi trường kinh doanh tháng...
Tâm lý trái chiều thống lĩnh phiên giao dịch Châu Á trong hôm nay với Nikkei giảm 1,7%, Kospi giảm 1,4%...
Một tuần với những báo cáo thu nhập đáng chú ý từ 5 công ty công nghiệp lớn của Mỹ sắp bắt đầu. Bên...
Các chỉ số Châu Âu kết thúc tuần giao dịch với tâm lý đi xuống với DAX giảm 2,48%, CAC 40 giảm 1,99%...
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm DE30 cố gắng quay trở lại trên mức 14,320 điểm Cổ phiếu SAP giảm sau báo...
Cặp ngoại hối GBPUSD đã giảm xuống dưới 1,30 trong hôm nay, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2020. Cặp tỷ giá này...
Bản phát hành dữ liệu PMI tháng 4 sơ bộ sẽ là sự kiện quan trong trong buổi sáng hôm nay ở Châu Âu...
Các chỉ số Phố Wall đã giảm điểm trong phiên hôm qua với lĩnh vực công nghệ dẫn đầu đà giảm. Chứng khoán...
Tâm lý của thị trường đã trở nên xấu đi vào buổi chiều (theo giờ BST) sau khi Chủ tịch Fed San Francisco phát...
Giá NATGAS tiếp tục giảm sau khi EIA báo cáo tồn kho khí đốt tự nhiên của Mỹ đã tăng lên 54 tỷ feet...
Vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần này, ngày 24 tháng 4. Đúng với dự...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ