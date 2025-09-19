Cổ phiếu Tesla tăng sau báo cáo thu nhập Q1/2022
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đã tăng gần 8% trước giờ mở cửa sau báo cáo kết quả tài chính Q1 năm 2022 vững chắc...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Châu Âu tăng điểm DE30 phá vỡ trên mức 14,500 điểm Các chỉ số chứng khoán...
Cặp ngoại hối EURUSD đã giao dịch trong xu hướng giảm trong một thời gian. Tuy nhiên, một nỗ lực để khởi động đà phục hồi đã...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. Dow Jones tăng 0,71%, S&P/ASX 500...
Cổ phiếu Netflix (NFLX.US) đã giảm gần 25% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm nay. Kết quả kinh doanh hàng quý...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua với các mức tăng điểm lớn, dẫn đầu bởi lĩnh vực công...
Bất chấp tình trạng bất ổn liên quan đến khả năng ngừng xuất khẩu từ Nga sang Liên minh Châu Âu, giá khá đốt...
AUD là đồng tiền chính dẫn đầu rổ G10 hôm nay sau khi NHTW Australia (RBA) phát hành biên bản cuộc họp. Báo...
Chứng khoán Châu Âu mở cửa ở mức thấp hơn Canada và Hoa Kỳ công bố dữ liệu thị trường nhà ở IBM,...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn. Dow Jones giảm 0,11%, Nasdaq giảm 0,14%...
Cuộc cách mạng hóa công nghệ Công nghệ blockchain vẫn tiếp tục phát triển bất chấp sự điều chỉnh trên thị trường...
Giao dịch trên thị trường dầu mỏ đã trở lại sau lễ Phục Sinh. Thị trường này đã có một phiên đầu tuần khá...
Các nhà giao dịch đang quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh vào cuối tuần qua. Hôm nay, thị trường sẽ biết được...
Phần lớn các chỉ số Châu Á đều giảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Riêng Kospi của Hàn và DJ của New...
Các nhà giao dịch đang quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh diễn ra vào cuối tuần. Ngoài các chủ đề thường...
Phần lớn thị trường hàng hóa và chứng khoán ở các nước phương Tây đã bước vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh....
