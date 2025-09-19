Phân tích thị trường nổi bật - EURCAD (08.04.2022)
Cặp ngoại hối EURCAD dự kiến sẽ là một trong những cặp tiền biến động nhất hôm nay. Dữ liệu việc làm tháng 3 của Canada, được...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Dữ liệu thị trường lao động tháng 3 sẽ được phát hành...
Bất chấp phiên Châu Âu trái chiều, các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm...
Ngân hàng SEB đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0895 Chốt...
Biên bản cuộc họp FOMC vừa được phát hành vào hôm qua đã tỏ rõ lập trường hawkish của Fed. Như dự đoán,...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi Biên bản cuộc họp ECB sẽ được phát hành vào...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn sau khi biên bản cuộc họp FOMC phát...
Biên bản cuộc họp FOMC phát hành lúc 7:00 tối BST (1:00 sáng hôm sau, VN) là sự kiện được chú ý...
Bản phát hành của biên bản cuộc họp FOMC vào lúc 7:00 tối BST (1:00 sáng hôm sau, VN) sẽ là...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức không đổi Biên bản cuộc họp FOMC dự kiến đưa ra các gợi...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn, trả lại phần lớn đà tăng đạt được...
Twitter (TWTR.US), đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Meta Platforms (FB.US) trong doanh thu quảng cáo trực tuyến, một phần là do các...
Đồng tiền của Australia là một trong những tiền tệ hoạt động tốt nhất trong rổ G10 hôm nay. Đồng AUD đã tăng gia sau khi Ngân...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Chỉ số dịch vụ tháng 3 từ ISM được mong đợi sẽ cải thiện Chủ...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn với S&P 500 tăng 0,8%, Dow Jones...
Bitcoin đã không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự được thiết lập bởi SMA 200 Những người nắm giữ dài hạn đang tích...
Cổ phiếu Twitter (TWTR.US) đang tăng gần 30% trước giờ mở cửa sau khi SEC tiết lộ về quyền sở hữu cổ phiếu của công ty Elon Musk Elon...
