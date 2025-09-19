DE30: Chứng khoán Châu Âu giảm điểm sau đợt phục hồi hôm thứ Hai
Chứng khoán Châu Âu giảm điểm Các nhà cố vấn kinh tế cho Thủ tướng Đức hạ dự báo GDP Rheinmetall...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Những tác động tiêu cực từ việc thắt chặt chính sách của Fed đã phai mờ các tác động tích cực...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến sẽ mở cửa phiên thấp Báo cáo thay đổi việc làm của ADP cho tháng...
Chứng khoán toàn cầu phục hồi sau diễn biến của cuộc đàm phán Nga-Ukraine vào hôm qua. Các nhà...
Ngân hàng Credit Agricole đã khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.3111 Chốt...
Thị trường đã di chuyển trong những phút cuối ngày sau các bình luận của các nhà đàm phán...
Dầu: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất không có kế hoạch rời OPEC để thúc đẩy sản xuất dầu Theo UAE, Nga...
Hợp đồng kỳ hạn của chỉ số Nasdaq-100 (US100) đã đạt 15.000 điểm vào sáng nay. Đây là mức cao nhất kể từ ngày...
Thị trường dầu mỏ đã bắt đầu tuần mới với một động thái giảm giá mạnh khi WTI và Brent đều giảm 4% mỗi loại. Đà...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Ukraine và Nga sẽ tiếp tục đàm phán trực tiếp Dữ...
Chứng khoán Châu Á di chuyển trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần. Nikkei giảm 0,6%, S&P/ASX 200...
Cuộc chiến tranh Ukraine-Nga đã bước vào tuần thứ năm mà không có sự tiến triển nào. Bên cạnh mặt trận...
Chứng khoán Châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch hôm nay chủ yếu ở mức cao hơn, tuy nhiên vẫn ghi nhận...
Với vai trò là nhà sản xuất và kinh doanh ô tô điện hàng đầu của Trung Quốc, NIO (NIO.US) là...
Ngân hàng MUFG đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.2500 Chốt...
Đồng bạc xanh là đồng tiền tệ yếu nhất trong rổ tiền tệ chính khi phiên giao dịch Châu Á diễn ra vào hôm...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa ở mức cao hơn Chỉ số môi trường kinh doanh IFO tháng 3 của Đức 3...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch ở mức cao hơn. S&P 500 tăng 1,43%, Dow Jones tăng 1,02%...
