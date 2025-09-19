Intel có thể sẽ sản xuất chip của Nvidia
Cổ phiếu của Nvidia (NVDA.US) và Intel (INTC.US) lần lượt tăng hơn 8,0% và 5,0% sau khi Bloomberg đưa tin rằng Nvidia đang thăm...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Đồng Yên Nhật đã trải qua một đợt suy yếu rộng trong phiên thứ Năm. Cặp USDJPY đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng...
Bình luận từ Tổng thống Nga đã kích hoạt giá khí đốt tự nhiên châu Âu tăng vọt vào ngày...
Chỉ số PMI sơ bộ từ Pháp và Đức lần lượt được phát hành lúc 8:15 sáng GMT (3:15 chiều VN) và 8:30 sáng...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn, theo sau phiên giao dịch bi quan ở Châu...
Chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã tăng điểm hôm nay sau đà tăng mạnh của Phố Wall...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu nhà ở Mỹ, báo cáo tồn kho dầu DOE Chủ...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn sau khi các nhà đầu tư bỏ qua...
Matterport (MTTR.US) được biết đến là công ty công nghệ chuyên sản xuất các vật tương đương bằng kỹ thuật số (chuyển đổi...
Bitcoin đã tăng mạnh trong phiên thứ Ba hôm nay, nâng giá lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 3. Một vài...
Ngân hàng Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh:...
Cặp USDJPY đã giao dịch với một động thái tăng giá gần như liên tục kể từ đầu năm 2022. Bất chấp căng thẳng địa chính...
Các chỉ số Châu Âu dự kiến mở cửa phiên ngang Thành viên Fed và Chủ tịch ECB sẽ phát...
Các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp hơn nhưng vẫn cao hơn mức đáy hàng...
Chứng khoán Châu Âu giao dịch trái chiều khi thị trường tập trung vào diễn biến ở Ukraine Bình luận của Chủ...
Hợp đồng giao sau của dầu thô WTI (OIL.WTI) đã tăng gần 5% vào đầu tuần, kéo dài mức tăng phiên thứ ba liên...
Theo truyền thông Nga, Thủ tướng Alexander Novak cho biết Moscow đang cân nhắc việc ngừng xuất khẩu uranium. Ngoài ra, một tòa...
Khác với thị trường chứng khoán Châu âu cùng các chỉ số chính của Lục địa Già đã bắt đầu tuần...
